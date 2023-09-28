Zayıflama sırrı ortaya çıktı! Pelin Karahan 45 günde -8 kiloyu silip attı! İşte yağlarınızı tek çırpıda eriten reçete...

Kavak Yelleri dizisiyle büyük bir çıkış yapan Pelin Karahan, hem özel hayatı hem de kariyeriyle sıkça gündeme gelmiştir. Bedri Güntay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve iki çocuk annesi olan Karahan, iş ve özel hayat dengesini başarıyla sürdürmektedir. Son dönemde verdiği kilolar ve formda görüntüsüyle dikkat çeken Karahan'ın diyet sırrı...