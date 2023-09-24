24 Eylül 2023, Pazar
Zaman haklı çıkardı! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le ilgili sessizliğini bozdu
Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Yazıcıoğlu'nun ihanete uğradığı iddiaları gündeme gelmişti. O dönem anlaşarak ayrıldıklarını belirten Yazıcıoğlu, ilk kez sessizliğini bozdu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili, "Zamanın sizi haklı çıkarması yorucu gelmiyor mu?" sorusuna şu yanıtı veren oyuncu, "Herkesin başına gelen şeyler... Sadece göz önünde olunca büyütülüyor. O yüzden Kubilay Aka, ne dediyse doğrudur." dedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 24.09.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 09:04
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