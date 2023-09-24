Zaman haklı çıkardı! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le ilgili sessizliğini bozdu

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Yazıcıoğlu'nun ihanete uğradığı iddiaları gündeme gelmişti. O dönem anlaşarak ayrıldıklarını belirten Yazıcıoğlu, ilk kez sessizliğini bozdu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili, "Zamanın sizi haklı çıkarması yorucu gelmiyor mu?" sorusuna şu yanıtı veren oyuncu, "Herkesin başına gelen şeyler... Sadece göz önünde olunca büyütülüyor. O yüzden Kubilay Aka, ne dediyse doğrudur." dedi. İşte detaylar...