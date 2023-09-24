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Haberler Galeri Zaman haklı çıkardı! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le ilgili sessizliğini bozdu

Zaman haklı çıkardı! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le ilgili sessizliğini bozdu

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu ayrılığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Yazıcıoğlu'nun ihanete uğradığı iddiaları gündeme gelmişti. O dönem anlaşarak ayrıldıklarını belirten Yazıcıoğlu, ilk kez sessizliğini bozdu. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili, "Zamanın sizi haklı çıkarması yorucu gelmiyor mu?" sorusuna şu yanıtı veren oyuncu, "Herkesin başına gelen şeyler... Sadece göz önünde olunca büyütülüyor. O yüzden Kubilay Aka, ne dediyse doğrudur." dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.09.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 09:04
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Zaman haklı çıkardı! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le ilgili sessizliğini bozdu

Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık ilişkisi ihanet iddiaları gölgesinde bitmişti.

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Zaman haklı çıkardı! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le ilgili sessizliğini bozdu

O dönem Saraçoğlu'nun dizideki partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı hatta ilişkinin bu yüzden bittiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Zaman haklı çıkardı! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le ilgili sessizliğini bozdu

Mert Ramazan Demir'le tartışma yaşayan Kubilay Aka, "Ben arkadaşlarıma çok düşkünümdür. 'Kimse üzülmesin' derken bazı şeylere dahil oldum" ifadelerini kullanmıştı.

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Zaman haklı çıkardı! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le ilgili sessizliğini bozdu

Bu olaylarına ardından Mert Ramazan Demir'le yakın arkadaş olan Mert Yazıcıoğlu hem sevgilisini hem de Demir'i hayatından çıkarmıştı.

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Zaman haklı çıkardı! Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’le ilgili sessizliğini bozdu

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Yazıcıoğlu, bu olaylarla ilgili Gazete Magazin'e konuştu.