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Haberler Galeri Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Hey maşallah”

Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Hey maşallah”

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Sinem Kobal, son olarak eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun fotoğrafını yayınladı. Ekranlara dönüş için yeşil ışık yakan güzel oyuncu, İmirzalıoğlu ile spor yaptıkları anları paylaştı. Yakışıklı oyuncunun fotoğrafına, "Hey maşallah", "Koca gibi koca" yorumları geldi.

Giriş Tarihi: 22.09.2023 16:33 Güncelleme Tarihi: 22.09.2023 16:33
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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Hey maşallah”

Peş peşe yaptığı doğumların ardından ekrana ara veren Sinem Kobal, geçtiğimiz haftalarda yeni projeler için yeşil ışık yakmıştı.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Hey maşallah”

Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve her paylaşımıyla gündem olan güzel oyuncu, son olarak eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun fotoğrafını yayınladı.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Hey maşallah”

Fit görünümü için sporu ihmal etmeyen Kobal, eşiyle spor yaptığı anları paylaştı.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Hey maşallah”

İmirzalıoğlu'nun üstsüz halini paylaşan Sinem Kobal'a "Hey maşallah", "Koca gibi koca" yorumları geldi.

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Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Hey maşallah”

İşte o fotoğraf...