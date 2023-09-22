Sinem Kobal Kenan İmirzalıoğlu’nu paylaştı sosyal medya yıkıldı! “Hey maşallah”

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Sinem Kobal, son olarak eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun fotoğrafını yayınladı. Ekranlara dönüş için yeşil ışık yakan güzel oyuncu, İmirzalıoğlu ile spor yaptıkları anları paylaştı. Yakışıklı oyuncunun fotoğrafına, "Hey maşallah", "Koca gibi koca" yorumları geldi.