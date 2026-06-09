Zara diyetinin son gününü paylaştı! Şeker yerine tükettiği besin şaşırttı

Son dönemde verdiği 20 kiloyla büyük bir değişim yaşayan şarkıcı Zara, 'tıp diyeti' dediği disiplinli süreci noktaladı. Artık formunu koruma aşamasına geçen başarılı şarkıcı, fit vücudunun arkasındaki 'şekersiz' mutfak sırrını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara, fit ve formda haliyle dikkat çekiyor. Yeni imajıyla da bambaşka bri olan 50 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda nasıl kilo verdiğini açıklamıştı.

"TIP DİYETİ" İLE GELEN DEĞİŞİM Sağlıklı yaşam odağında ilerlediğini belirten sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı: "Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet"

Sabahları 5 zeytin, birkaç dilim salatalık ve iki yumurta ile güne başladığını belirten Zara, bu süreçte beslenme alışkanlıklarını disiplinli bir şekilde yönettiğini vurgulamıştı.

"DİYETİN SON GÜNÜYDÜ" Dijital medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Bugün diyetin son günüydü, şimdi koruma programına geçtik" diyen Zara, kilo verme aşamasını başarıyla tamamladığını ilan etti. Ünlü sanatçı, bundan sonraki süreçte elde ettiği fit formu korumaya odaklanacağını belirtti.