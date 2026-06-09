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Zara diyetinin son gününü paylaştı! Şeker yerine tükettiği besin şaşırttı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Son dönemde verdiği 20 kiloyla büyük bir değişim yaşayan şarkıcı Zara, 'tıp diyeti' dediği disiplinli süreci noktaladı. Artık formunu koruma aşamasına geçen başarılı şarkıcı, fit vücudunun arkasındaki 'şekersiz' mutfak sırrını ilk kez takipçileriyle paylaştı.

Zara diyetinin son gününü paylaştı! Şeker yerine tükettiği besin şaşırttı 1

Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Zara, fit ve formda haliyle dikkat çekiyor. Yeni imajıyla da bambaşka bri olan 50 yaşındaki şarkıcı, geçtiğimiz aylarda nasıl kilo verdiğini açıklamıştı.

Zara diyetinin son gününü paylaştı! Şeker yerine tükettiği besin şaşırttı 2

"TIP DİYETİ" İLE GELEN DEĞİŞİM

Sağlıklı yaşam odağında ilerlediğini belirten sanatçı, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet"

Zara diyetinin son gününü paylaştı! Şeker yerine tükettiği besin şaşırttı 3

Sabahları 5 zeytin, birkaç dilim salatalık ve iki yumurta ile güne başladığını belirten Zara, bu süreçte beslenme alışkanlıklarını disiplinli bir şekilde yönettiğini vurgulamıştı.

Zara diyetinin son gününü paylaştı! Şeker yerine tükettiği besin şaşırttı 4

"DİYETİN SON GÜNÜYDÜ"

Dijital medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Bugün diyetin son günüydü, şimdi koruma programına geçtik" diyen Zara, kilo verme aşamasını başarıyla tamamladığını ilan etti. Ünlü sanatçı, bundan sonraki süreçte elde ettiği fit formu korumaya odaklanacağını belirtti.

Zara diyetinin son gününü paylaştı! Şeker yerine tükettiği besin şaşırttı 5

ŞEKER YERİNE KAKAO ÇEKİRDEĞİ

Zara, zayıflama yolculuğunun en büyük "mutfak sırrını" da takipçileriyle paylaştı. Süreç boyunca rafine şekeri hayatından tamamen çıkardığını belirten sanatçı, tatlı krizlerini ise işlenmemiş ham kakao çekirdekleriyle yönettiğini açıkladı.

Zara diyetinin son gününü paylaştı! Şeker yerine tükettiği besin şaşırttı 6

Bir kavanoz dolusu kakao çekirdeğini gösteren Zara, "1 gram şekerin olmadığı kakao çekirdeğine de alıştık" diyerek şekeri hayatından çıkarmış olduğunu kanıtladı.

Zara diyetinin son gününü paylaştı! Şeker yerine tükettiği besin şaşırttı 7

Zara'nın bu disiplinli ve sağlıklı dönüşümü, takipçilerine de motivasyon kaynağı olmaya devam ediyor.

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