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Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'den üzücü haber! Bir dönemin en ikonik çiftleriydi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk tiyatrosunun usta ismi İlyas İlbey'den gelen haber hayranlarını endişelendirdi. "İnce İnce Yasemince" ile hafızalara kazınan oyuncunun karaciğerinde tümör tespit edildiği ve bir süredir hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. İlbey'in kızı, süreçle ilgili ilk açıklamayı yaparak sevenlerinden dua beklediklerini ifade etti.

Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'den üzücü haber! Bir dönemin en ikonik çiftleriydi 1

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz komedi fenomenlerinden biri olan "İnce İnce Yasemince", izleyicinin hayatına girdiği 1990'lı yıllardan bu yana etkisini hiç kaybetmedi. Programın en çok hafızalara kazınan ve adeta bir kültür mirasına dönüşen karakterleri ise hiç şüphesiz Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in hayat verdiği "İtilmiş ile Kakılmış" oldu.

Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'den üzücü haber! Bir dönemin en ikonik çiftleriydi 2

BİR DÖNEMİN EN İKONİK ÇİFTİ

Şiddetli geçimsizlik yaşayan, her fırsatta birbirine türlü oyunlar oynayan ve sürekli didişen bir çifti konu alan bu skeçler, absürt komedi ile toplumsal gerçekliğin kusursuz bir senteziydi.

Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'den üzücü haber! Bir dönemin en ikonik çiftleriydi 3

Yasemin Yalçın'ın "Kakılmış" karakteriyle sergilediği yüksek enerjili oyunculuk performansı ve İlyas İlbey'in "İtilmiş" tiplemesiyle bu kaosa kattığı kendine has üslup, ikiliyi televizyon ekranlarının en ikonik çiftlerinden biri haline getirdi.

Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'den üzücü haber! Bir dönemin en ikonik çiftleriydi 4

"DOKTOR GÖZETİMİNDE TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Ancak bugün, İlyas İlbey'den gelen sağlık haberi sevenlerini bir hayli endişelendirdi. Usta tiyatrocunun karaciğerinde tümör tespit edildiği öğrenildi.

Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'den üzücü haber! Bir dönemin en ikonik çiftleriydi 5

AİLEDEN İLK AÇIKLAMA: "DUA BEKLİYORUZ"

Usta oyuncunun kızı, babasının sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, hastanedeki tedavi sürecinin devam ettiğini belirtti.

Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'den üzücü haber! Bir dönemin en ikonik çiftleriydi 6

Sürecin olumlu sonuçlanacağına inandıklarını belirten İlbey, babasının sağlığına kavuşması adına herkesten dua beklediklerini dile getirdi.

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