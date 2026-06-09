Yasemin Yalçın'ın eşi İlyas İlbey'den üzücü haber! Bir dönemin en ikonik çiftleriydi

Türk televizyon tarihinin en unutulmaz komedi fenomenlerinden biri olan "İnce İnce Yasemince", izleyicinin hayatına girdiği 1990'lı yıllardan bu yana etkisini hiç kaybetmedi. Programın en çok hafızalara kazınan ve adeta bir kültür mirasına dönüşen karakterleri ise hiç şüphesiz Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey'in hayat verdiği "İtilmiş ile Kakılmış" oldu.