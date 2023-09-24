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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Subaşı’nın 'şiddet' sessizliği

Mayıs ayında nikah masasına oturan Şeyma Subaşı ve eşi Mohammed Alsaloussi, ayrıldıkları iddiasıyla magazin gündemine oturdu. Bir süredir İstanbul'da olan ve evlilik yüzüğünü çıkaran Subaşı'nın Mısırlı eşinden şiddet gördüğü ve boşanma davalarının kısa süre sonra görüleceği ileri sürüldü. Bütün bu olayların ardından aranan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün Bebek'te ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.09.2023 09:54
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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Subaşı’nın ’şiddet’ sessizliği

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, 3 yıldır aşk yaşadığı Meedo ile mayıs ayında nikah masasına oturmuştu.

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Subaşı’nın ’şiddet’ sessizliği

3 gün 3 gece süren bir düğün yapan çift, ardından balayı için önce Japonya'ya ardından da Bali'ye gitmişti

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Subaşı’nın ’şiddet’ sessizliği

Ultra lüks hayatı ve paylaşımlarıyla her defasında adından söz ettiren ünlü isim evlendikten sonra sosyal medya paylaşımlarına biraz ara vermişti.

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Subaşı’nın ’şiddet’ sessizliği

Geçtiğimiz yıllarda sevgilisi Meedo için, "Ben onun malı olmaktan mutluyum" diyen ve tartışma yaratan Şeyma Subaşı için kazan kaynamaya başladı.

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Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Subaşı’nın ’şiddet’ sessizliği

Bir süredir İstanbul'da olan ve yüzüğünü çıkaran Şeyma Subaşı'nın Mısırlı Mohammed Alsaloussi'den boşanacağı iddia edilmişti.