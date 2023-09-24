Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi boşanıyor! Subaşı’nın 'şiddet' sessizliği

Mayıs ayında nikah masasına oturan Şeyma Subaşı ve eşi Mohammed Alsaloussi, ayrıldıkları iddiasıyla magazin gündemine oturdu. Bir süredir İstanbul'da olan ve evlilik yüzüğünü çıkaran Subaşı'nın Mısırlı eşinden şiddet gördüğü ve boşanma davalarının kısa süre sonra görüleceği ileri sürüldü. Bütün bu olayların ardından aranan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün Bebek'te ortaya çıktı. İşte detaylar...