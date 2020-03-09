Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay estetiksiz haline ait fotoğrafların yeniden ortaya çıkmasıyla tekrar gündem oldu. 41 yaşında olan Tugay güzelliği ile adından söz ettirse de yıllar öncesine ait eski fotoğrafları bu değişimin bir estetik harikası olduğunu gözler önüne serdi. Mine Tugay'ın estetiksiz hali adeta bambaşka biri. İşte başta Mine Tugay'ın estetiksiz hali...