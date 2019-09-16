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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay estetiksiz haline ait fotoğrafların yeniden ortaya çıkmasıyla tekrar gündem oldu. 41 yaşında olan Tugay güzelliği ile adından söz ettirse de yıllar öncesine ait eski fotoğrafları bu değişimin bir estetik harikası olduğunu gözler önüne serdi. Mine Tugay'ın estetiksiz hali adeta bambaşka biri. İşte başta Mine Tugay olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 12:43
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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Ünlülerin değişimleri hepimizi bazen şaşırtıyor. Kimisi yaş aldıkça değişiyor, kimisi de estetik müdahalelere başvuruyor. Mine Tugay da estetiksiz haliyle herkesi şaşırtan ünlülerden. Son dönemin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri olan Mine Tugay'ın 14-15 yıl öncesine ait fotoğrafları yeniden gündemde.

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Mine Tugay'ın, sosyal medyada estetiksiz fotoğrafları paylaşılmaya başlandı.

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

40 yaşında olan oyuncu, şimdiler güzelliği ile adından söz ettirirken, paylaşılan estetiksiz halini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

İŞTE MİNE TUGAY'IN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMİ

Eski fotoğraflarına bakıldığında Mine Tugay'ın yüz hatlarının yuvarlak olduğu görülebiliyor.

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Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler tanıyamadı

Burun estetiği, çene inceltme, elmacık kemiklerde bir miktar dolgu ve kaş değişikliği. En azından bilinenler bunlar.