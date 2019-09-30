Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay spor fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Zalim İstanbul dizisinde Şeniz karakterine hayat veren güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çekti. Dizinin yeni sezonunun başlamasıyla mercek altına alınan usta oyuncu Mine Tugay, spor yaparken çektiği fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Zalim İstanbul'un Şeniz'i Mine Tugay, bir kez daha yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. İşte Mine Tugay'ın çok konuşulan fotoğrafları.