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Haberler Galeri Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den şaşırtan itiraf: ‘Günlerce vicdan azabı çektim’

Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den şaşırtan itiraf: ‘Günlerce vicdan azabı çektim’

Zalim İstanbul dizisinden Ceren karakterini canlandıran Bahar Şahin rol arkadaşı Berker Güven'in Youtube'daki programına konuk oldu. Dizide canlandırdığı karakterdeki başarısıyla dikkatleri çeken Şahin, yaptığı itirafla şaşırttı. Şahin, "En çok zorlandığın sahne hangisi?" sorusunu bakın nasıl yanıtladı...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 14:39 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 14:41
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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den şaşırtan itiraf: ‘Günlerce vicdan azabı çektim’

'Zalim İstanbul' da 'Ceren' karakteri ile büyük beğeni toplayan Bahar Şahin, rol arkadaşı Berker Güven'in, YouTube'daki 'Hoş Bi Sohbet' yayınına katıldı.

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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den şaşırtan itiraf: ‘Günlerce vicdan azabı çektim’

'Zalim İstanbul dizisinde 'Nedim'i canlandıran Berker Güven, YouTube'daki 'Hoş Bi Sohbet'in ilk bölümüne rol arkadaşları Bahar Şahin, Ozan Dolunay ve Sera Kutlubey'i konuk etti.

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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den şaşırtan itiraf: ‘Günlerce vicdan azabı çektim’

Canlandırdığı 'Ceren' karakteri ile büyük beğeni toplayan Bahar Şahin, "En çok zorlandığın sahne hangisi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den şaşırtan itiraf: ‘Günlerce vicdan azabı çektim’

"Nedim'e eziyet ettiğim sahnelerden sonra günlerce kendime gelemedim. Çok vicdan azabı çektim."

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Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den şaşırtan itiraf: ‘Günlerce vicdan azabı çektim’

GELİRİNİ AHBAP DERNEĞİ'NE BAĞIŞLAYACAK

Hayranları Bahar Şahin'e canlı yayında "Neden mutsuz görünüyorsunuz?" diye sordu.