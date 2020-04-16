Zalim İstanbul’un Ceren’i Bahar Şahin’den şaşırtan itiraf: ‘Günlerce vicdan azabı çektim’

Zalim İstanbul dizisinden Ceren karakterini canlandıran Bahar Şahin rol arkadaşı Berker Güven'in Youtube'daki programına konuk oldu. Dizide canlandırdığı karakterdeki başarısıyla dikkatleri çeken Şahin, yaptığı itirafla şaşırttı. Şahin, "En çok zorlandığın sahne hangisi?" sorusunu bakın nasıl yanıtladı...