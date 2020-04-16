Medcezir dizisiyle ekrana dönen Serenay Sarıkaya ortaya çıkan fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Yıllar önce rol aldığı Medcezir dizisiyle ekrana dönen Serenay Sarıkaya sosyal medyanın gündemine oturdu. Medcezir'de canlandırdığı Mira karakteriyle kariyerinde hızla yükselişe geçen Serenay Sarıkaya, o dönem rol arkadaşı Çağatay Ulusoy ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti. Dizinin bitmesinin ardından magazin gündeminde sık sık yer alan Sarıkaya ortaya çıkan fotoğrafıyla şoke etti. İşte Serenay Sarıkaya'nın olay olan o fotoğrafı...