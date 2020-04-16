Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin corona virüse mi yakalandı? Zafer Ergin Arka Sokaklar’da neden yok?

Televizyonun en uzun yapımlarından olan Arka Sokaklar corona virüs salgını nedeniyle ara verdiği çekimlere geri dönme kararı aldı. Ancak dizide canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle efsane olan Zafer Ergin'in dizide yer almayacağı açıklandı. Haberi duyan sevenleri 'Zafer Ergin koronavirüse mi yakalandı?' diye aramaya başladı. Peki Zafer Ergin Arka Sokaklar'da neden yok? İşte Zafer Ergin'le ilgili gerçekler...