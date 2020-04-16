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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin corona virüse mi yakalandı? Zafer Ergin Arka Sokaklar’da neden yok?

Televizyonun en uzun yapımlarından olan Arka Sokaklar corona virüs salgını nedeniyle ara verdiği çekimlere geri dönme kararı aldı. Ancak dizide canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle efsane olan Zafer Ergin'in dizide yer almayacağı açıklandı. Haberi duyan sevenleri 'Zafer Ergin koronavirüse mi yakalandı?' diye aramaya başladı. Peki Zafer Ergin Arka Sokaklar'da neden yok? İşte Zafer Ergin'le ilgili gerçekler...

Giriş Tarihi: 16.04.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.04.2020 14:12
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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin corona virüse mi yakalandı? Zafer Ergin Arka Sokaklar’da neden yok?

Türk televizyonlarının en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar corona virüs salgını nedeniyle çekimlere verdiği arayı bitirdi.

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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin corona virüse mi yakalandı? Zafer Ergin Arka Sokaklar’da neden yok?

Çekimlerin yeniden başlayacağı belirtilirken Zafer Ergin'in dizide yer almayacağı açıklandı.

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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin corona virüse mi yakalandı? Zafer Ergin Arka Sokaklar’da neden yok?

YÖNETMEN VE ZAFER ERGİN YOK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstüne getirilen sokağa çıkma yasağına takılan Zafer Ergin ve yönetmen Orhan Oğuz'un bu süreçte dizi setinde yer almayacağı açıklandı.

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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin corona virüse mi yakalandı? Zafer Ergin Arka Sokaklar’da neden yok?

65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağına takılan Zafer Ergin'in yaşı merak konusu oldu. Peki Zafer Ergin kaç yaşında?

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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin corona virüse mi yakalandı? Zafer Ergin Arka Sokaklar’da neden yok?

İşte Zafer Ergin ve birçok ünlü ismin yaşı…