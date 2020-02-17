Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay mavi kıyafeti ile olay oldu! İşte Mine Tugay'ı o elbisesi

Şeniz karakteriyle Zalim İstanbul dizisine damga vuran güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin dünyasını salladı. Gençlere örnek olan usta oyuncu Mine Tugay, performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekmeye devam ediyor. Mine Tugay'ın son paylaşımındaki mavi elbisesi hayranları tarafından büyük beğeni topladı. İşte Zalim İstanbul'un Şeniz'inin herkesin dikkatini çeken fotoğrafları.