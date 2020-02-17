17 Şubat 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay mavi kıyafeti ile olay oldu! İşte Mine Tugay'ı o elbisesi

Şeniz karakteriyle Zalim İstanbul dizisine damga vuran güzel oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla magazin dünyasını salladı. Gençlere örnek olan usta oyuncu Mine Tugay, performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekmeye devam ediyor. Mine Tugay'ın son paylaşımındaki mavi elbisesi hayranları tarafından büyük beğeni topladı. İşte Zalim İstanbul'un Şeniz'inin herkesin dikkatini çeken fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 17.02.2020 16:32 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 16:37
  • 1
  • 95
Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay mavi kıyafeti ile olay oldu! İşte Mine Tugay'ı o elbisesi

Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alan ve Şeniz karakteriyle sergilediği performansla izleyicileri ekran başına kilitleyen Mine Tugay, estetiksiz haline ait fotoğraflarıyla tekrar gündeme geldi.

  • 2
  • 95
Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay mavi kıyafeti ile olay oldu! İşte Mine Tugay'ı o elbisesi

41 yaşında olan Tugay güzelliği ile adından söz ettirse de yıllar öncesine ait eski fotoğrafları bu değişimin bir estetik harikası olduğunu gözler önüne serdi. İşte başta Mine Tugay'ın şok eden estetiksiz hali...

  • 3
  • 95
Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay mavi kıyafeti ile olay oldu! İşte Mine Tugay'ı o elbisesi

İşte Mine Tugay'ın o elbisesi

  • 4
  • 95
Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay mavi kıyafeti ile olay oldu! İşte Mine Tugay'ı o elbisesi

Mine tugay'ın mavi elbiseli fotoğrafının ardından eski fotoğrafları da sosyal medyada gündem oldu. İşte Mine Tugay ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

  • 5
  • 95
Zalim İstanbul dizisinin Şeniz'i Mine Tugay mavi kıyafeti ile olay oldu! İşte Mine Tugay'ı o elbisesi

Mine Tugay