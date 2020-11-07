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Zafer Ergin’den güldüren Arka Sokaklar açıklaması: Başladığında…

Arka Sokaklar dizisiyle 15 yıldır ekranlarda olan Zafer Ergin'den güldüren bir açıklama geldi. Dizideki çocuk oyuncuların Arka Sokaklar setinde büyüdüğünü söyleyen Ergin, "Dizi başladığında ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" dedi.

Giriş Tarihi: 07.11.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 09:19
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Zafer Ergin’den güldüren Arka Sokaklar açıklaması: Başladığında…

Arka Sokaklar dizisinde 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Zafer Ergin, önceki gece Etiler'de görüntülendi.

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Zafer Ergin’den güldüren Arka Sokaklar açıklaması: Başladığında…

Bir mekanda yemek yiyen usta oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Zafer Ergin’den güldüren Arka Sokaklar açıklaması: Başladığında…

'Arka Sokaklar'dan bahseden 78 yaşındaki oyuncu, "15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15'e başladık" dedi.

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Zafer Ergin’den güldüren Arka Sokaklar açıklaması: Başladığında…

Ardından Ergin, "Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu, onları eğittik, büyüttük. Öğretmen ve avukat olanlar var; ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" diyerek espri yaptı.

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Zafer Ergin’den güldüren Arka Sokaklar açıklaması: Başladığında…

Zafer Ergin daha önce de dizinin 15. sezonu için "İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim halinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin ederseniz" diye konuşmuştu.