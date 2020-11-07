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07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Zafer Ergin’den güldüren Arka Sokaklar açıklaması: Başladığında… Zafer Ergin’den güldüren Arka Sokaklar açıklaması: Başladığında…
Arka Sokaklar dizisiyle 15 yıldır ekranlarda olan Zafer Ergin'den güldüren bir açıklama geldi. Dizideki çocuk oyuncuların Arka Sokaklar setinde büyüdüğünü söyleyen Ergin, "Dizi başladığında ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" dedi.
Giriş Tarihi: 07.11.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 09:19
Arka Sokaklar dizisinde 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Zafer Ergin, önceki gece Etiler'de görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir mekanda yemek yiyen usta oyuncu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Arka Sokaklar'dan bahseden 78 yaşındaki oyuncu, "15 yılı devirdik, şimdi ikinci 15'e başladık" dedi.
Ardından Ergin, "Diziye 5-6 yaşlarında başlayanlar şimdi kocaman oldu, onları eğittik, büyüttük. Öğretmen ve avukat olanlar var; ben de 8 yaşındaydım, beraber büyüdük" diyerek espri yaptı.
Zafer Ergin daha önce de dizinin 15. sezonu için "İnşallah 15 yıl daha devam ederiz. Yaptığınız işten memnun kalırsanız, seyirciyle iletişim halinde olabilirseniz, doğru yolda olduğunuzu tahmin ederseniz" diye konuşmuştu.