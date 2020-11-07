Sibel Can’ın kızı Melisa Ural Serhan Adalı’yla yakalanmıştı! Aşk açıklaması geldi

Ural yaptığı açıklamada, "Serhan arkadaş grubumdan. Ayrıca kendisi en yakın arkadaşım Aslı Çebi'nin nişanlısı. Bizim arkadaşlığımız Londra'da okurken başladı. Bu haberlere üzülüyorum ama beni bu arkadaşlarımla bol bol görmeye devam edeceksiniz." dedi.