Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Sibel Can’ın kızı Melisa Ural Serhan Adalı’yla yakalanmıştı! Aşk açıklaması geldi Sibel Can’ın kızı Melisa Ural Serhan Adalı’yla yakalanmıştı! Aşk açıklaması geldi
Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural, önceki akşam Serdar Adalı'nın oğlu Serhan Adalı ile yakalanmıştı. Objektifleri fark edince panikleyen ikilinin aşk yaşadığı haberi gündeme gelmişti. Melisa Ural'dan iddialara cevap geldi.
Giriş Tarihi: 07.11.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 10:16
Sibel Can'ın Hakan Ural ile evliliğinden olan kızı Melisa Ural, önceki gece Serdar Adalı'nın oğlu Serhan Adalı'yla Etiler'de görüntülendi. Arkadaşlarının da eşlik ettiği ikili, çıkışta Adalı'nın lüks cipine bindi.
GALERİ DEVAM EDİYOR GÖRÜNTÜLENİNCE PANİKLEDİLER
O sırada patlayan flaşlar iki genci panikletti. Serhan Adalı görüntü alınmasını engellemek için gaza basarak hızla uzaklaştı. Panik halleriyle dikkat çeken Ural ve Adalı'nın aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düştü.
İddialara cevap veren Melisa Ural, arkadaş olduklarını açıkladı:
Ural yaptığı açıklamada, "Serhan arkadaş grubumdan. Ayrıca kendisi en yakın arkadaşım Aslı Çebi'nin nişanlısı. Bizim arkadaşlığımız Londra'da okurken başladı. Bu haberlere üzülüyorum ama beni bu arkadaşlarımla bol bol görmeye devam edeceksiniz." dedi.