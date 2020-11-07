Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
07 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eski eşiyle Mustafa Keser ile barıştı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eski eşiyle Mustafa Keser ile barıştı
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Tuğçe karakteriyle küçük yaşta sanat dünyasına adım atan Dama Ersubaşı, 2016 yılında Mustafa Can Keser'le nikah masasına oturmuştu. Eşinden şiddet gördüğünü açıklayan Ersubaşı boşanma kararı aldığını açıklamış ve 2 ay önce tek celsede boşanmıştı. Önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülenen eski eşlerin yeniden birlikte olduğu ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 07.11.2020 08:59 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 09:01
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle hafızalara kazınan Damla Ersubaşı, geçtiğimiz aylarda boşandığı eşi Mustafa Can Keser yeniden ile bir araya geldi. Eski eşlerin keyiflerinin yerinde olduğu görüldü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz aylarda boşanan oyuncu Damla Ersubaşı ile işletmeci Mustafa Cankeser, önceki akşam Esra Balamir vasıtasıyla Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda buluştu.
İkili, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Çiftin mutlukları dikkatlerden kaçmadı.
Daha önce "eşini aldattığı" haberleriyle gündeme gelen Keser'in, 2017 yılında Damla Ersubaşı ve kendi kardeşi Alev Keser'i darp ettiği hatta mahkemelik olduğu öğrenilmişti.
Mustafa Can Keser, şiddet iddialarını kabul etmiş ve pişman olduğunu dile getirmişti.