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Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisinden darp iddiası! O görüntüler ortalığı karıştırdı

Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz gruplarının gitaristi Can Tunaboylu, kız arkadaşı Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme oturdu. Gözünde ve yüzünde morluklar oluşan Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle şoke ederken Tunaboylu'dan da yanıt gecikmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 09:33
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Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu’nun eski sevgilisinden darp iddiası! O görüntüler ortalığı karıştırdı

Sen Varsın Diye, Dinle Beni Bi, Tutun Sen Bana ve Son Seslenişim gibi şarkılarla popüler olan Yüzyüzeyken Konuşuruz grubu, bir şiddet iddiasıyla gündemde.

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Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu’nun eski sevgilisinden darp iddiası! O görüntüler ortalığı karıştırdı

"13 GÜN BOYUNCA EVDE TUTULDUM"

Grubun gitaristliğini yapan Can Tunaboylu, iddiaya göre sevgilisi Aybike Çelik'e şiddet uyguladı.

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Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu’nun eski sevgilisinden darp iddiası! O görüntüler ortalığı karıştırdı

Yüzünün aldığı hali sosyal medya hesabından paylaşan Çelik bir dizi açıklamalarda bulundu.

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Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu’nun eski sevgilisinden darp iddiası! O görüntüler ortalığı karıştırdı

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu’nun eski sevgilisinden darp iddiası! O görüntüler ortalığı karıştırdı

"FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİM"

"Arkadaşlar 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim, 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim, şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim, burada istenmiyorsun diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumun (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım- gösteremedim ve yaşadığım şok ve stockholm sendromu nedeniyle kaçıp yine şahsa sığınmak durumunda kaldım."