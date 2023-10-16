Yüzyüzeyken Konuşuruz’un gitaristi Can Tunaboylu’nun eski sevgilisinden darp iddiası! O görüntüler ortalığı karıştırdı

"FECİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİM"

"Arkadaşlar 3 Ağustos gecesi eski erkek arkadaşım olan şahıs tarafından ağır şekilde darp edildim, 13 gün boyunca kırık kol, gözüm mor bir şekilde duygusal manipülasyon ile evde tutuldum. Dışarı tek çıkabildiğim gün şahsın konseriydi, konser günü grup arkadaşlarına ve menajerlerine gözümü gösterdim, şahıs sahnedeyken diğer müzisyen arkadaşlara suratımdaki makyajı silerek anlatmak istedim, burada istenmiyorsun diye üzerime gelindiği için uğradığım şiddeti ve incittiğimi sandığım kolumun (aslında kırık olan) ve gözümün morluğunu anlatamadım- gösteremedim ve yaşadığım şok ve stockholm sendromu nedeniyle kaçıp yine şahsa sığınmak durumunda kaldım."