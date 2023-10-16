16 Ekim 2023, Pazartesi
Yüzyüzeyken Konuşuruz'un gitaristi Can Tunaboylu'nun eski sevgilisinden darp iddiası! O görüntüler ortalığı karıştırdı
Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Eskiz gruplarının gitaristi Can Tunaboylu, kız arkadaşı Aybike Çelik'e şiddet uyguladığı iddiasıyla gündeme oturdu. Gözünde ve yüzünde morluklar oluşan Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerle şoke ederken Tunaboylu'dan da yanıt gecikmedi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 16.10.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 09:33
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