16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Kızı Filiz Canlı düğmeye bastı

Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Kızı Filiz Canlı düğmeye bastı

Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın 84 yaşındaki hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Filiz Canlı, babasının mirası için düğmeye bastı. Üvey annesi Betül Cüreklibatır ve iki kardeşinin Cüneyt Arkın'ı yanıltarak miras düzenlettiğini ileri sürerek tüm mirastan eşit pay istedi.

Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 11:46
  • 1
  • 9
Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Kızı Filiz Canlı düğmeye bastı

1.5 yıl önce vefat eden Cüneyt Arkın'ın mirası mahkemelik oldu. Arkın'ın vasiyetnamesine ilk eşinden olan kızı Filiz Canlı itiraz etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Kızı Filiz Canlı düğmeye bastı

Cüreklibatır, mirastan mal kaçırdıkları iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile kardeşleri Murat Cüreklibatır ve Kaan Polat Cüreklibatır'a 'tenkis' (ölüme bağlı tasarruf) davası açtı.

  • 3
  • 9
Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Kızı Filiz Canlı düğmeye bastı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki davaya göre Cüneyt Arkın, kızına Levent'te bir taşınmazı olduğunu, bunu oğulları ile eşinin baskısıyla onların lehine bağışlayacağını söyledi.

  • 4
  • 9
Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Kızı Filiz Canlı düğmeye bastı

Arkın ayrıca kızına da mirastan payını vereceğini belirtti. Filiz Canlı'ya vadedilen miras payının hiçbir şekilde verilmediği dilekçede anlatıldı.

  • 5
  • 9
Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Kızı Filiz Canlı düğmeye bastı

BÖLÜŞTÜRÜLSÜN

Dilekçede, vasiyetname açıldıktan sonra Cüneyt Arkın üzerinde herhangi bir taşınmaz kaydının bulunmadığı belirtildi: