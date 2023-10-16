16 Ekim 2023, Pazartesi
Cüneyt Arkın’ın ailesinde miras kavgası! Kızı Filiz Canlı düğmeye bastı
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın 84 yaşındaki hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Filiz Canlı, babasının mirası için düğmeye bastı. Üvey annesi Betül Cüreklibatır ve iki kardeşinin Cüneyt Arkın'ı yanıltarak miras düzenlettiğini ileri sürerek tüm mirastan eşit pay istedi.
Giriş Tarihi: 16.10.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 11:46
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