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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı! Yüksek promil alkollü çıktı

Ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı! Yüksek promil alkollü çıktı

Oyuncu Erkan Can, alkollü şekilde araç kullanırken kaza yaptı. Ümraniye'de gerçekleşen kazadan yara almadan kurtulan oyuncunun, trafik polislerinin yaptığı kontrolde 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" dedi.

Giriş Tarihi: 16.10.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 09:00
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Ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı! Yüksek promil alkollü çıktı

Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi.

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Ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı! Yüksek promil alkollü çıktı

Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü halde kullandığı 34 BK 4395 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

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Ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı! Yüksek promil alkollü çıktı

Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı! Yüksek promil alkollü çıktı

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı.

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Ünlü oyuncu Erkan Can kaza yaptı! Yüksek promil alkollü çıktı

Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.