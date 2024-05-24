Yalı Çapkını’nın Seyran’ı bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesiyle ikiz gibi! Onun sayesinde ünlü oldu

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun ünlü olmasında annesinin Özcan Deniz'e mesaj atması ile başladı. Bugünlere kadar başarılı yapımlarda yer alan Saraçoğlu'nun annesini görenler ise dönüp bir daha baktı.