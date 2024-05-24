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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesiyle ikiz gibi! Onun sayesinde ünlü oldu

Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, güzelliği kadar oyunculuk başarılı performansıyla da çok konuşuluyor. Saraçoğlu, bu kez de annesiyle gündeme getirildi. Anne kızın benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer annesi ünlü olmasına sebep olmuş. İşte Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2024 08:49
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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesiyle ikiz gibi! Onun sayesinde ünlü oldu

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, şu sıralar "Yalı Çapkını" dizisiyle adından sıkça söz ettiriyor.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesiyle ikiz gibi! Onun sayesinde ünlü oldu

İstanbul'da 2 Aralık 1997 yılında dünyaya gelen genç yetenek, henüz küçük yaşına rağmen birçok defile ve tanıtım çekimine katılarak adından söz ettirmeyi başardı. Özcan Deniz'in senaryosunu yazıp yönettiği "İkinci Şans" adlı sinema filminde Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz ve Füsun Erbulak gibi deneyimli oyuncularla birlikte rol aldı.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesiyle ikiz gibi! Onun sayesinde ünlü oldu

Ayrıca 2017 yılında "Kötü Çocuk" adlı sinema filminde de önemli bir rol üstlendi. Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde ise Nazan Kesal, Deniz Baysal, Mahir Günşiray ve diğer birçok ünlü oyuncuyla birlikte Ece Çamkıran karakterini canlandırdı.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesiyle ikiz gibi! Onun sayesinde ünlü oldu

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Saraçoğlu, bu sefer de annesiyle gündem oldu. Genç oyuncunun ünlü olmasında annesinin Özcan Deniz'e mesaj atması ile başladı. Bugünlere kadar başarılı yapımlarda yer alan Saraçoğlu'nun annesini görenler ise dönüp bir daha baktı.

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Yalı Çapkını’nın Seyran’ı bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesiyle ikiz gibi! Onun sayesinde ünlü oldu

Saraçoğlu'nun annesini gören bazı sosyal medya takipçileri ise "Güzelliğini ondan almış", "Abla kardeş gibiler" gibi yorumlarda bulundu.