24 Mayıs 2024, Cuma
Yalı Çapkını'nın Seyran'ı bakın kimin kızıymış! Afra Saraçoğlu annesiyle ikiz gibi! Onun sayesinde ünlü oldu
Mert Ramazan Demir ile birlikte başrollerini paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, güzelliği kadar oyunculuk başarılı performansıyla da çok konuşuluyor. Saraçoğlu, bu kez de annesiyle gündeme getirildi. Anne kızın benzerliğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Meğer annesi ünlü olmasına sebep olmuş. İşte Afra Saraçoğlu'nun annesi Lütfiye Saraçoğlu...
Giriş Tarihi: 24.05.2024 08:49
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