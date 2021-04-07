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07 Nisan 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Merve Özbey’in kızı Elif Özüm… Yüzünü ilk kez gösterdi! İşte Merve Özbey’in kızı Elif Özüm…
2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan Merve Özbey, 40 gün önce kızı Elif Özüm'ü kucağına almıştı. Merve Özbey'den beklenen paylaşım geldi. Özbey, 40 günlük olan bebeği Elif Özüm'ün yüzünü ilk kez gösterdi. İşte ünlü şarkıcının sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımı...
Giriş Tarihi: 07.04.2021 21:59 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 21:59
Ünlü popçu Merve Özbey, Şubat 2020'de iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Kısa sürede müjdeli haberi veren çift, 40 gün önce ilk kızları Elif Özüm'e kavuştu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Evliliklerini bir bebekle taçlandıran çift, sosyal medyadan mutluluklarını da gözler önüne serdi. Çiçeği burnunda anne Merve Özbey, doğumdan sonra sosyal medyada kızıyla yaptığı paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.
Bebeği merak edilen Merve Özbey'den sonunda beklenen hamle geldi, şarkıcı kızı Elif Özüm'ün yüzünü ilk kez gösterdi. 40'ı çıkan Elif Özüm'ü Instagram'da paylaşan Merve Özbey, fotoğrafa şu sözleri not düştü:
"Bugün 40'ımız doldu... Allah'ım dileyen isteyen herkese nasip etsin. Evlatlarımıza sağlık sıhhat iyi gün göstersin... Melek yavrum benim... ömrün hep huzurlu olsun. Pamuk seker kızım benim... Ayağına hiç taş değmesin... Ömrümüz yettiği sürece hep yanındayız dualarınızı eksik etmeyin. Bir Maşallahınızı alırız"
"GEL BAKALIM GÜZEL KIZIM"
Öte yandan Merve Özbey, kız bebek dünyaya getireceğini, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.