Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Kerem Bürsin'den ilk açıklama

Bu yılın en çok konuşulan oyuncularından olan Kerem Bürsin, son yaptığı açıklamayla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Rol arkadaşı Hande Erçel ile Instagram'da yaptığı canlı yayında kafelerde oturanlarla ilgili açıklama yapan Bürsin, "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" deyince sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen tepkiler sonrası Bürsin'den ilk açıklama geldi.