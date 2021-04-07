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Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Kerem Bürsin'den ilk açıklama

Bu yılın en çok konuşulan oyuncularından olan Kerem Bürsin, son yaptığı açıklamayla sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Rol arkadaşı Hande Erçel ile Instagram'da yaptığı canlı yayında kafelerde oturanlarla ilgili açıklama yapan Bürsin, "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" deyince sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Gelen tepkiler sonrası Bürsin'den ilk açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 07.04.2021 21:05 Güncelleme Tarihi: 07.04.2021 21:08
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Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Kerem Bürsin'den ilk açıklama

Kerem Bürsin, önceki gün Instagram üzerinden rol arkadaşı Hande Erçel ile canlı yayın yaparak takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.

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Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Kerem Bürsin'den ilk açıklama

Kafelerde maskesiz oturanlarla ilgili de konuşan Bürsin, "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" deyince sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Olay sonrası Kerem Bursin'den ilk kez açıklama geldi.

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Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Kerem Bürsin'den ilk açıklama

ÖZÜR DİLEDİ

Ünlü oyuncu Kerem Bursin, "Kabul ediyorum, salak kelimesini kullanmak yanlıştı. Bu yanlış için özür dilerim. Kullanabileceğim başka bir kelime de olabilirdi…"

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Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Kerem Bürsin'den ilk açıklama

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, son dönemin en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Rol arkadaşı Hande Erçel ile bir süredir aşk yaşadığı konuşulan Kerem Bürsin, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Kerem Bürsin'den ilk açıklama

Kerem Bürsin, önceki gün Instagram üzerinden rol arkadaşı Hande Erçel ile canlı yayın yaparak takipçilerinden gelen sorulara yanıt verdi.