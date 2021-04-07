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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri O dizinin fişi çekildi! TRT 1'de yaprak dökümü sürüyor! Hayranlarını üzecek haber geldi... O dizinin fişi çekildi! TRT 1'de yaprak dökümü sürüyor! Hayranlarını üzecek haber geldi...
TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Benim Adım Melek'in final yapacağı iddiası kafaları karıştırdı. 60. bölümüyle yayınlanacak dizinin 6 bölüm sonra final yapacağı da konuşulan konular arasında yer alıyor. Nehir Erdoğan ve Kutsi'nin başrolünü paylaştığı dizi iki sezondur sevenlerinin karşısına çıkıyordu. İddialar üzerinde hayranları dizi hakkında alınacak kararları yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 07.04.2021 23:20
O dizinin fişi çekildi! TRT 1'de yaprak dökümü sürüyor! Hayranlarını üzecek haber geldi. İki sezondur ekranlara gelen Benim Adım Melek'in final yapacağı iddiası kafaları karıştırdı. TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan 'Benim Adım Melek' dizisinin final yapacağı iddia edildi. 60. bölümü ile ekrana gelecek olan dizinin altı bölüm sonra veda edeceği öğrenildi. Hayranları konu hakkında yapılacak açıklamaları yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TRT'nin Üs Yapım imzalı "Benim Adım Melek" dizisi başarılı geçen iki sezonun ardından finale doğru yaklaşıyor. Cem Akyoldaş'ın yönettiği sevilen proje 66. bölümde ekrana veda edeceği iddia edildi.
BENİM ADIM MELEK KONUSU
Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor.
Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.
Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.