"Yüzde 100 babasına benziyor" çıktı! Gizem Karaca'yı şaşırtan anket sonucu

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, kızı Leyla Yaz ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı eğlenceli anketle dikkat çekti. Takipçilerine kızının kime benzediğini soran Karaca, henüz bir dakika bile geçmeden ortaya çıkan sonuç karşısında şaşkınlığını esprili bir paylaşımla dile getirdi.

2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştiren ve mutlu bir evlilik sürdüren başarılı oyuncu Gizem Karaca, geçtiğimiz yıl kucağına aldığı kızı Leyla Yaz ile keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan 33 yaşındaki oyuncu, son paylaşımında kızıyla ilgili eğlenceli bir ankete imza attı.

"KİME BENZİYOR?" ANKETİ BEKLENMEDİK SONUÇLANDI Deniz kenarında kızı Leyla Yaz ile çekilmiş bir karesini Instagram hikayesinde paylaşan Karaca, takipçilerine "Kime benziyor?" diye sordu. Seçenek olarak "Babasına" ve "Aynnnnı sen tabi ki" şıklarını sunan ünlü oyuncu, gelen sonuçlar karşısında şaşkınlığa uğradı.

43 SANİYEDE YÜZDE 100 "BABA" ÇIKTI Anketi paylaştıktan sadece 43 saniye sonra sonuçları kontrol eden Gizem Karaca, gördüğü oranları ekran görüntüsü alarak takipçileriyle paylaştı. Henüz bir dakika bile geçmemişken oyların tamamının yüzde 100 oranla "Babasına" çıkması dikkat çekti.

Kızının kendisine benzeme ihtimaline yüzde 0 verilmesi karşısında esprili bir dille sitem eden Karaca, paylaştığı ekran görüntüsünün altına, "Yahu 43 saniye olmuş paylaşalı" notunu düşerek şaşkınlığını dile getirdi.