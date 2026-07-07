Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisinden sahtecilik iddiası
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi. Yılmaz hakkında Almanya'daki oturum izni süreci ve resmi evraklara ilişkin dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.
Oyuncu Biran Damla Yılmaz, eski sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla gündeme geldi. Aydın, şikayet dilekçesinde genç oyuncu hakkında "resmî belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddialarında bulundu.
ESKİ SEVGİLİSİNDEN SUÇ DUYURUSU
Abdurrahman Aydın'ın savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da oturum izni almak ve çeşitli menfaatler elde etmek amacıyla ilişkilerini kullandığı öne sürüldü.
Aydın, Yılmaz'ın Almanya'daki oturum izni sürecinde sahte belge düzenlediğini iddia etti. Dilekçede yer alan iddialara göre yaşanan süreç nedeniyle Aydın'ın da Almanya'da polisle karşı karşıya kaldığı belirtildi.
HAMBURG KRİMİNAL POLİSİ İFADEYE ÇAĞIRDI İDDİASI
Şikayet dilekçesinde, Almanya'da yürütülen bir soruşturma kapsamında Abdurrahman Aydın'ın Hamburg Kriminal Polisi tarafından ifadeye çağrıldığı bilgisine de yer verildi.
Aydın'ın, söz konusu soruşturmanın Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'daki oturum izni ve resmî belge süreçleriyle bağlantılı olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.
BELGELERDE FARKLI DOĞUM TARİHİ İDDİASI
Dilekçede yer alan en dikkat çekici iddialardan biri ise Biran Damla Yılmaz'a ait olduğu öne sürülen pasaport ve diploma belgelerine ilişkin oldu.
Aydın, söz konusu belgelerde farklı doğum tarihlerinin yer aldığını iddia ederek bu durumun "resmî belgede sahtecilik" şüphesi doğurduğunu savundu.