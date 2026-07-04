Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı
Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Rahimcan Kapkap, konuk olduğu programda isminin anlamından hayallerine uzanan zorlu yolculuğuna kadar hayatına dair bilinmeyenleri anlatmıştı. Genç oyuncunun ilham veren yaşam hikayesi dikkat çekti.
ATV ekranlarının dikkat çeken yapımlarından "Altı Üstü İstanbul" dizisinde hayat verdiği Emir karakteriyle adından söz ettiren Rahimcan Kapkap, Hakan Gence'nin sunduğu "Sıkı Muhabbet" programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Çocukluk yıllarından oyunculuk hayaline, İstanbul'da yaşadığı zorlu günlerden özel hayatına kadar birçok bilinmeyeni anlatan genç oyuncunun sözleri dikkat çekmişti.
11 YAŞINDA PAZARDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Konya'da dünyaya gelen ve dört kardeşin en küçüğü olan Rahimcan Kapkap, mütevazı bir aile ortamında büyüdü. Yıllar önce fotoğrafçılık yapan babasını kaybetmenin acısını yaşayan genç oyuncu, henüz 11 yaşındayken pazarda çalışmaya başladığını anlatmıştı.
O günlerin hayatına ve insanlarla kurduğu ilişkilere önemli katkılar sağladığını belirten Kapkap, "11 yaşımda pazarda çalışan bir çocuktum" sözleriyle geçmişine dikkat çekmişti.
Pazarda geçirdiği yılların insanları gözlemleme yeteneğini geliştirdiğini ifade eden oyuncu, yaşadığı deneyimlerin oyunculuk kariyerine de önemli katkı sağladığını dile getirmişti.
OYUNCULUK HAYALİNİN PEŞİNDEN İSTANBUL'A GELDİ
Oyunculuk hayalinin peşinden giden Rahimcan Kapkap, İstanbul'a uzanan yolculuğunda yaşadığı zorlukları da paylaşmıştı. Oyunculukta alaylı olduğunu söyleyen Kapkap, Craft Tiyatro Atölyesi ve Akademi 35Buçuk'ta eğitim aldığını anlatmıştı.
Genç oyuncu, hocası Altan Gördüm aracılığıyla bir menajerle tanışmasının ardından profesyonel oyunculuk dünyasına adım attığını belirtmişti.
"METROBÜSTE AĞLADIĞIMI HATIRLIYORUM"
Üniversite sınavında yaşadığı talihsiz bir iptal kararının ardından rotasını İstanbul'a çeviren Kapkap, o günleri şu sözlerle anlatmıştı:
"Metrobüste ağladığımı hatırlıyorum. Kimsem yoktu, cepte para yoktu. Ama İstanbul benim hayalime giden biletimdi."