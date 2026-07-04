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Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Altı Üstü İstanbul dizisinde Emir karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Rahimcan Kapkap, konuk olduğu programda isminin anlamından hayallerine uzanan zorlu yolculuğuna kadar hayatına dair bilinmeyenleri anlatmıştı. Genç oyuncunun ilham veren yaşam hikayesi dikkat çekti.

Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı 1

ATV ekranlarının dikkat çeken yapımlarından "Altı Üstü İstanbul" dizisinde hayat verdiği Emir karakteriyle adından söz ettiren Rahimcan Kapkap, Hakan Gence'nin sunduğu "Sıkı Muhabbet" programında hayatına dair samimi açıklamalarda bulunmuştu. Çocukluk yıllarından oyunculuk hayaline, İstanbul'da yaşadığı zorlu günlerden özel hayatına kadar birçok bilinmeyeni anlatan genç oyuncunun sözleri dikkat çekmişti.

Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı 2

11 YAŞINDA PAZARDA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Konya'da dünyaya gelen ve dört kardeşin en küçüğü olan Rahimcan Kapkap, mütevazı bir aile ortamında büyüdü. Yıllar önce fotoğrafçılık yapan babasını kaybetmenin acısını yaşayan genç oyuncu, henüz 11 yaşındayken pazarda çalışmaya başladığını anlatmıştı.

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Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı 3

O günlerin hayatına ve insanlarla kurduğu ilişkilere önemli katkılar sağladığını belirten Kapkap, "11 yaşımda pazarda çalışan bir çocuktum" sözleriyle geçmişine dikkat çekmişti.

Pazarda geçirdiği yılların insanları gözlemleme yeteneğini geliştirdiğini ifade eden oyuncu, yaşadığı deneyimlerin oyunculuk kariyerine de önemli katkı sağladığını dile getirmişti.

Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı 4

OYUNCULUK HAYALİNİN PEŞİNDEN İSTANBUL'A GELDİ

Oyunculuk hayalinin peşinden giden Rahimcan Kapkap, İstanbul'a uzanan yolculuğunda yaşadığı zorlukları da paylaşmıştı. Oyunculukta alaylı olduğunu söyleyen Kapkap, Craft Tiyatro Atölyesi ve Akademi 35Buçuk'ta eğitim aldığını anlatmıştı.

Genç oyuncu, hocası Altan Gördüm aracılığıyla bir menajerle tanışmasının ardından profesyonel oyunculuk dünyasına adım attığını belirtmişti.

Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı 5

"METROBÜSTE AĞLADIĞIMI HATIRLIYORUM"

Üniversite sınavında yaşadığı talihsiz bir iptal kararının ardından rotasını İstanbul'a çeviren Kapkap, o günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Metrobüste ağladığımı hatırlıyorum. Kimsem yoktu, cepte para yoktu. Ama İstanbul benim hayalime giden biletimdi."

Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı 6

RAHİMCAN İSMİNİN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

Hayranlarının merak ettiği "Rahimcan ismi nereden geliyor?" sorusuna daha önce verdiği bir röportajda yanıt veren oyuncu, isminin ardındaki duygusal hikayeyi de paylaşmıştı.

Kapkap, annesi kendisine hamileyken genç yaşta hayatını kaybeden teyzesi Rahime'nin anısını yaşatmak amacıyla kendisine Rahimcan isminin verildiğini anlatmıştı.

Başarılı oyuncu, Kapkap soyadının kökeninin ise Osmanlı döneminde hamamlarda kullanılan takunyaları tamir eden ustalara dayandığını ifade etmişti.

Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı 7

"SAPYOSEKSÜELİM" İTİRAFI

Özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Rahimcan Kapkap, kendisini "sapyoseksüel" olarak tanımlamıştı.

Bir ilişkide zeka, bilgi ve derin sohbetin kendisi için fiziksel özelliklerden daha çekici olduğunu belirten genç oyuncunun bu sözleri dikkat çekmişti.

Emir karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Rahimcan Kapkap'ın çocukluk yıllarından oyunculuk hayaline uzanan hayat hikayesi, sevenleri tarafından ilgiyle karşılanmıştı.

Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı 8

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL İLE ZİRVEYE ÇIKTI

Başarılı oyuncu Rahimcan Kapkap, bugün "Altı Üstü İstanbul" dizisindeki Emir karakteriyle büyük beğeni topluyor.

Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı 9

BAŞARI DOLU BİR FİLMOGRAFİ

Kariyerine hızlı bir giriş yapan ve her yeni projesiyle çıtayı bir adım daha yukarı taşıyan genç oyuncu, şu yapımlardaki rolleriyle büyük beğeni topladı:

Altı Üstü İstanbul (2026): Emir Cankaya karakterine hayat verdiği dizi, Kapkap'ın oyunculuk yelpazesini genişlettiği bir yapım olarak öne çıkıyor.

İlk Gençlik (2026): Genç oyuncu, 2026 yılına damga vuran projelerinden biriyle izleyici karşısında.

Kızılcık Şerbeti (2022-2025): Üç sezon boyunca ekranlarda olan ve geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan Metehan Ünal rolü, Kapkap'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri oldu.

Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı 10

Veliaht (2025): Dizilerdeki başarısını bu yapımla da sürdürdü.

Metruk Adam (2025): Sinema dünyasına adım attığı bu projede, oyunculuk yeteneğini beyaz perdede de kanıtladı.

Elkızı (2021): Mert Karasu karakteri.

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