Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Rahimcan Kapkap’ın isminin ardındaki hüzünlü hikaye ortaya çıktı

Başarılı oyuncu, Kapkap soyadının kökeninin ise Osmanlı döneminde hamamlarda kullanılan takunyaları tamir eden ustalara dayandığını ifade etmişti.

Kapkap, annesi kendisine hamileyken genç yaşta hayatını kaybeden teyzesi Rahime'nin anısını yaşatmak amacıyla kendisine Rahimcan isminin verildiğini anlatmıştı.

Hayranlarının merak ettiği "Rahimcan ismi nereden geliyor?" sorusuna daha önce verdiği bir röportajda yanıt veren oyuncu, isminin ardındaki duygusal hikayeyi de paylaşmıştı.

Emir karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Rahimcan Kapkap'ın çocukluk yıllarından oyunculuk hayaline uzanan hayat hikayesi, sevenleri tarafından ilgiyle karşılanmıştı.

Bir ilişkide zeka, bilgi ve derin sohbetin kendisi için fiziksel özelliklerden daha çekici olduğunu belirten genç oyuncunun bu sözleri dikkat çekmişti.

Özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Rahimcan Kapkap, kendisini "sapyoseksüel" olarak tanımlamıştı.

BAŞARI DOLU BİR FİLMOGRAFİ

Kariyerine hızlı bir giriş yapan ve her yeni projesiyle çıtayı bir adım daha yukarı taşıyan genç oyuncu, şu yapımlardaki rolleriyle büyük beğeni topladı:

Altı Üstü İstanbul (2026): Emir Cankaya karakterine hayat verdiği dizi, Kapkap'ın oyunculuk yelpazesini genişlettiği bir yapım olarak öne çıkıyor.

İlk Gençlik (2026): Genç oyuncu, 2026 yılına damga vuran projelerinden biriyle izleyici karşısında.

Kızılcık Şerbeti (2022-2025): Üç sezon boyunca ekranlarda olan ve geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan Metehan Ünal rolü, Kapkap'ın kariyerindeki dönüm noktalarından biri oldu.