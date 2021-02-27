Yuva yıkan kadın ilan etmişti! Songül Karlı’dan iddialara yanıt geldi

Mediha Ersoy, "Aile dostumuzdu. Ailecek sohbet ederken bile benim eşime bakışları farklıydı. Bana mesaj geldi. 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor' yazıyordu. Konduramadım. Biz evliyken birlikteliklerine devam etmişler. İnanmadım ama araştırdım, o mesajı atan abisi çıktı. Ya abisi attı ya kendisi, bence Songül Karlı'ydı" dedi.



