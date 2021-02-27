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Başkan Erdoğan ve Jason Statham'ın selamlaşması sosyal medyayı salladı

Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Törene kültür sanat dünyasından Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Oktay Kaynarca, Serkan Çağrı, Engin Altan Düzyatan, Bülent İnal, Serdar Gökhan, İskender Pala gibi isimler katılırken dünyaca ünlü aktör Jason Statham da katıldı. Film çekimleri için Antalya'da bulunan Hollywood yıldızı Jason Statham'ın Başkan Erdoğan'la bir araya geldiği ve gönül selamı verdiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.

Giriş Tarihi: 27.02.2021 13:39 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 14:10
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Başkan Erdoğan ve Jason Statham'ın selamlaşması sosyal medyayı salladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas 1948 Sinema Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

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Başkan Erdoğan ve Jason Statham'ın selamlaşması sosyal medyayı salladı

TÜRKİYE'NİN İLK SİNEMA MÜZESİ

Açılışta konuklar, müzik dinletisi ve kırmızı halı ile ağırlanırken, müze binasına video mapping ve ışık gösterisi eşliğinde Türk sinemasının karakterleri yansıtıldı.

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Başkan Erdoğan ve Jason Statham'ın selamlaşması sosyal medyayı salladı

Gecede ayrıca Türkiye'nin ilk yerli komedi filmi, 1921 yapımı "Bican Efendi Vekilharç" gösterime sunuldu.

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Başkan Erdoğan ve Jason Statham'ın selamlaşması sosyal medyayı salladı

Yaklaşık iki yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını açan Türkiye'nin ilk sinema müzesinde özel koleksiyonlara da yer veriliyor.

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Başkan Erdoğan ve Jason Statham'ın selamlaşması sosyal medyayı salladı

Törene ayrıca, kültür sanat dünyasından Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Oktay Kaynarca, Serkan Çağrı, Engin Altan Düzyatan, Bülent İnal, Serdar Gökhan, İskender Pala ve Antalya'da çekilen "Five Eyes" filminde rol alan Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

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