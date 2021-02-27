Başkan Erdoğan ve Jason Statham'ın selamlaşması sosyal medyayı salladı

Tarihi Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Törene kültür sanat dünyasından Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Oktay Kaynarca, Serkan Çağrı, Engin Altan Düzyatan, Bülent İnal, Serdar Gökhan, İskender Pala gibi isimler katılırken dünyaca ünlü aktör Jason Statham da katıldı. Film çekimleri için Antalya'da bulunan Hollywood yıldızı Jason Statham'ın Başkan Erdoğan'la bir araya geldiği ve gönül selamı verdiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.