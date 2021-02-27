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27 Şubat 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maraşlı’da Mahur yol ayrımında! Gerçekleri öğrenecek mi? Maraşlı’da Mahur yol ayrımında! Gerçekleri öğrenecek mi?
Maraşlı'nın yeni bölümünde Mahur yol ayrımına gelecek. Maraşlı'dan şüphelenmeye başlayan Mahur, delil bulmaya çalışacak. Herkesten uzaklaşma kararı alan Mahur, yurt dışına gitmeye karar verirken Mahur'u durdurmak için havalimanına gitmeye karar veren Maraşlı, kararından vazgeçirebilecek mi? Mahur, Maraşlı'nın evinde ne gibi dellilere rastlayacak? İşte Maraşlı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 27.02.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 15:30
Yüzünde derin yanıklar ile hastaneye kaldıran ve çok bitkin olan Savaş sinir krizi geçirir. Uyandığında verdiği ilk emir "Maraşlı'yı bulun" olur. Savaş, Maraşlı'dan intikamını nasıl alacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hilal ve Kemal tarafından sorguya alınan ve duygularına yenik düşmemesi konusunda uyarı alan Maraşlı, planında değişiklik yapacak mı?
Babasının yüzüne bakmayan Zeliş, Mahur'a çok yakın davranır. Mahur, Maraşlı'ya ne kadar samimi davransa da Maraşlı ondan uzak durur. Zeliş'in taburcu olmasıyla Mahur, Maraşlı'nın evine gider. Maraşlı'dan şüphelenmeye başlayan Mahur, evi arayarak delil bulmaya çalışır. Mahur, Maraşlı'nın evinde ne gibi dellilere rastlayacak? Gerçekleri öğrenecek mi?
Sinir krizi geçiren Necati babası Aziz'le ilk kez yüzleşir. Bu yüzleşmede geçmişin karanlık sırları su yüzüne çıkmaya başlar. Aziz, Sedef ve Ömer üçgeninde yaşanan olaylarda Necati nasıl bir rol üstlenmiştir?
Maraşlı'ya karşı güveni sarsılan Mahur, ona koruma görevinden kovulduğunu söyler. Herkesten uzaklaşma kararı alan Mahur, yurt dışına gitmeye karar verir. Mahur'u durdurmak için havalimanına gitmeye karar veren Maraşlı, Mahur'u kararından vazgeçirebilecek mi?