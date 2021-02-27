Maraşlı’da Mahur yol ayrımında! Gerçekleri öğrenecek mi?

Babasının yüzüne bakmayan Zeliş, Mahur'a çok yakın davranır. Mahur, Maraşlı'ya ne kadar samimi davransa da Maraşlı ondan uzak durur. Zeliş'in taburcu olmasıyla Mahur, Maraşlı'nın evine gider. Maraşlı'dan şüphelenmeye başlayan Mahur, evi arayarak delil bulmaya çalışır. Mahur, Maraşlı'nın evinde ne gibi dellilere rastlayacak? Gerçekleri öğrenecek mi?