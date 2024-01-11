Yusuf Yazıcı’dan Melisa Aslı Pamuk’a büyük jest! Kesenin ağzını açtı

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, bu yazın bomba aşklarından birine imza attı. İlişkileri dolu dizgin devam eden ikili, birbirleri için Türkiye-Fransa arasında mekik dokumaya başladı. Yaz aylarında Melisa Aslı Pamuk ile evlenmesi beklenen futbolcu Yusuf Yazıcı'dan sevgilisine büyük jest geldi. Ünlü futbolcu, Pamuk'a yeni yıl hediyesi olarak 13 bin Euro yani yaklaşık 425 bin TL'ye ünlü marka bir saat aldı.