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Yusuf Yazıcı’dan Melisa Aslı Pamuk’a büyük jest! Kesenin ağzını açtı

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı, bu yazın bomba aşklarından birine imza attı. İlişkileri dolu dizgin devam eden ikili, birbirleri için Türkiye-Fransa arasında mekik dokumaya başladı. Yaz aylarında Melisa Aslı Pamuk ile evlenmesi beklenen futbolcu Yusuf Yazıcı'dan sevgilisine büyük jest geldi. Ünlü futbolcu, Pamuk'a yeni yıl hediyesi olarak 13 bin Euro yani yaklaşık 425 bin TL'ye ünlü marka bir saat aldı.

Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:01
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Yusuf Yazıcı’dan Melisa Aslı Pamuk’a büyük jest! Kesenin ağzını açtı

Yaz aylarında Çeşme'de tanışan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü.

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Yusuf Yazıcı’dan Melisa Aslı Pamuk’a büyük jest! Kesenin ağzını açtı

Pamuk, Sevgilisi Yazıcı'nın Lille'de top koşturmasından dolayı, Türkiye- Fransa arası mekik dokumaya başlamıştı.

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Yusuf Yazıcı’dan Melisa Aslı Pamuk’a büyük jest! Kesenin ağzını açtı

Son dönemde yaz aylarında evlenecekleri konuşulan ünlü çift, konuyla ilgili sessizliğini hala koruyor.

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Yusuf Yazıcı’dan Melisa Aslı Pamuk’a büyük jest! Kesenin ağzını açtı

425 BİN TL ÖDEDİ

Öte yandan aşklarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmeyen ikili, birbirlerine karşılıklı jestler de yapıyor.

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Yusuf Yazıcı’dan Melisa Aslı Pamuk’a büyük jest! Kesenin ağzını açtı

Yeni yıl için sevgilisi Pamuk'a lüks bir hediye alan Yazıcı, adeta kesenin ağzını açtı.