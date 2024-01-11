Süleyman Toplusoy’dan kalan arazi kayınbirader-yenge kavgası çıkardı! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor

2020 yılında vefat eden iş insanı Süleyman Toplusoy'un ailesinde miras krizi çıktı. Toplusoy'un ölümü sonrası çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan İpek Toplusoy'un küçük kızı Selin'in amansız bir hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı. İpek Toplusoy'un sıkıntılı günlerine bir de miras davası eklendi. İş adamının mirası arasında Toplusoy ailesine ait Çekmeköy'deki dev bir arazi de vardı. Bu arazi merhumun abisi Turgut Toplusoy ve eşi İpek Toplusoy'u karşı karşıya getirdi.