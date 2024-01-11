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Süleyman Toplusoy’dan kalan arazi kayınbirader-yenge kavgası çıkardı! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor

2020 yılında vefat eden iş insanı Süleyman Toplusoy'un ailesinde miras krizi çıktı. Toplusoy'un ölümü sonrası çocuklarını tek başına büyütmek zorunda kalan İpek Toplusoy'un küçük kızı Selin'in amansız bir hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı. İpek Toplusoy'un sıkıntılı günlerine bir de miras davası eklendi. İş adamının mirası arasında Toplusoy ailesine ait Çekmeköy'deki dev bir arazi de vardı. Bu arazi merhumun abisi Turgut Toplusoy ve eşi İpek Toplusoy'u karşı karşıya getirdi.

Giriş Tarihi: 11.01.2024 10:11
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Süleyman Toplusoy’dan kalan arazi kayınbirader-yenge kavgası çıkardı! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor

Ünlü hazır giyim markalarından birinin sahiplerinden Süleyman Toplusoy, 2020 yılında vefat etti. İpek Toplusoy, eşi Süleyman Toplusoy vefat edince, kızları Zeynep (9) ve Selin'i (8) tek başına büyütmek zorunda kalmıştı. İpek Toplusoy'un kızı Selin'in Mayıs ayından beri amansız hastalıkla mücadele ettiği ortaya çıktı.

İpek Toplusoy'un sıkıntılı günlerine bir de miras davası eklendi. Olayın detaylarını Bülent Cankurt, Sabah Gazetesi'ndeki köşesine taşıdı. İşte Cankurt'un o satırları;

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Süleyman Toplusoy’dan kalan arazi kayınbirader-yenge kavgası çıkardı! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor

2020 yılında vefat eden işadamı Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy'un, son zamanlarda çok büyük sıkıntılar yaşadığını öğrendim. İpek Hanım'ın 8 yaşındaki kızı Selin, maalesef o amansız hastalığa yakalanmış.

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Süleyman Toplusoy’dan kalan arazi kayınbirader-yenge kavgası çıkardı! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor

Geçen mayıs ayından beri tedavi görüyormuş. İpek Hanım, bu sıkıntılarla uğraşırken, şimdi de kayınbiraderi Turgut Toplusoy ile mahkemelik olmuş!

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Süleyman Toplusoy’dan kalan arazi kayınbirader-yenge kavgası çıkardı! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor

Ailenin en büyüğü ünlü işadamı Turgut Toplusoy, Çekmeköy'deki aile arazisindeki, merhum kardeşi Süleyman Toplusoy'un mirasçısı olan İpek Hanım ve kızları ile ilk eşinden olan kızının payını satın almak istemiş.

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Süleyman Toplusoy’dan kalan arazi kayınbirader-yenge kavgası çıkardı! İpek Toplusoy sıkıntılı günler geçiriyor

İpek Hanım satmak istemeyince de izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açmış. Konuşulanlara göre, Turgut Bey arazide bir inşaat şirketiyle lüks konut yapmak istiyormuş.