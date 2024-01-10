10 Ocak 2024, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın Holofira'sı Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi de oyuncu çıktı! Bakın kiminle birlikteymiş
Kuruluş Osman'ın Holofira'sı Ecem Sena Bayır, gündeme oturdu. Kariyerindeki yükselişini hızla sürdüren güzel oyuncu, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Dizideki performansıyla kendisine hayran bırakan Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi de oyuncu çıktı. Meğer Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızıyla birlikteymiş... İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı yıldızı Ecem Sena Bayır'ın sevgilisi...
Giriş Tarihi: 10.01.2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 18:18
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