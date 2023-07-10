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Yusuf Güney’den ağızları açık bırakan sözler! Yıllardır komada olan Kenan Işık aslında astral seyahatteymiş

Yıllar önce yaptığı "Astral seyahatle uzaya gittim" açıklamasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Yusuf Güney, katıldığı programda yine ilginç ifadeler kullandı. 8 yıldır komada olan Kenan Işık ile astral seyahatte karşılaştığını söyleyen Güney, Geziyor, yıllardır geziyor neler görmüştür geri gelirse neler anlatacak, neler deneyimlemiştir" sözleriyle tepki topladı.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:27
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Yusuf Güney’den ağızları açık bırakan sözler! Yıllardır komada olan Kenan Işık aslında astral seyahatteymiş

"Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım" açıklamalarıyla tanınan Yusuf Güney, katıldığı Youtube programında akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu.

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Yusuf Güney’den ağızları açık bırakan sözler! Yıllardır komada olan Kenan Işık aslında astral seyahatteymiş

Astral seyahat ile ilgili açıklamalarına devam eden Güney, Kenan Işık hakkında da olay ifadeler kullandı.

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Yusuf Güney’den ağızları açık bırakan sözler! Yıllardır komada olan Kenan Işık aslında astral seyahatteymiş

2014 yılında spor sonrasında girdiği saunada fenalaşan ve dengesini kaybederek başını çarparak komaya giren Kenan Işık 8 yıldır komada... Zaman zaman Kenan Işık'ın durumu merak konusu olurken Yusuf Güney'in usta oyuncuya dair sözleri tepki çekti.

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Yusuf Güney’den ağızları açık bırakan sözler! Yıllardır komada olan Kenan Işık aslında astral seyahatteymiş

"Astral seyahatte sadece 3 kişiyle karşılaştım, telekinezi sistemiyle onlarla konuşma gerçekleştirdim" diyen Yusuf Güney konuşmasında "Ben iddia ediyorum Kenan Işık... Geziyor, yıllardır geziyor neler görmüştür geri gelirse neler anlatacak, neler deneyimlemiştir" açıklamasında bulundu.

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Yusuf Güney’den ağızları açık bırakan sözler! Yıllardır komada olan Kenan Işık aslında astral seyahatteymiş

Yusuf Güney'in bu sözlerine "Saçmalık", "İnsanlar ailesini düşünüp susun", "Aileye saygıdan susar insan" tepkisi yağdı.