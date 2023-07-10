Yusuf Güney’den ağızları açık bırakan sözler! Yıllardır komada olan Kenan Işık aslında astral seyahatteymiş

Yıllar önce yaptığı "Astral seyahatle uzaya gittim" açıklamasıyla uzun süre gündemden düşmeyen Yusuf Güney, katıldığı programda yine ilginç ifadeler kullandı. 8 yıldır komada olan Kenan Işık ile astral seyahatte karşılaştığını söyleyen Güney, Geziyor, yıllardır geziyor neler görmüştür geri gelirse neler anlatacak, neler deneyimlemiştir" sözleriyle tepki topladı.