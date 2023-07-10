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Haberler Galeri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu evlilik yıl dönümünü 3 kişi kutladı! “Bela hala bizimle”

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu evlilik yıl dönümünü 3 kişi kutladı! “Bela hala bizimle”

İhanet iddialarıyla gündemden düşmeyen Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu, evliliklerinin 7'nci yılını romantik paylaşımlarla kutladı. Çifte yakın arkadaşları Murat Dalkılıç da eşlik etti. 3'lü kutlama yapan ekibin eğlenceli anları sosyal medyaya yansıdı. Murat Dalkılıç'a takılmayı ihmal etmeyen Neslihan Atagül, 'Bela hala bizimle' ifadelerini kullandı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 10.07.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 12:53
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Neslihan Atagül Kadir Doğulu ve Murat Dalkılıç’tan üçlü yıl dönümü kutlaması! “Bela hala bizimle”

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülenmişti. Görüntülerin ardından açıklama yapan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" demişti.

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Neslihan Atagül Kadir Doğulu ve Murat Dalkılıç’tan üçlü yıl dönümü kutlaması! “Bela hala bizimle”

"NORMAL BİR KONUŞMA"

Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" demiş ve aralarında bir kriz olmadığını söylemişti.

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Neslihan Atagül Kadir Doğulu ve Murat Dalkılıç’tan üçlü yıl dönümü kutlaması! “Bela hala bizimle”

AŞK DOLU PAYLAŞIMLAR

Aldatma iddialarına kulak asmayan Neslihan ve Kadir Doğulu çiftinden evlilik yıl dönümlerine özel paylaşım geldi.

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Neslihan Atagül Kadir Doğulu ve Murat Dalkılıç’tan üçlü yıl dönümü kutlaması! “Bela hala bizimle”

Yedinci yıllarını kutlayan oyuncu ikili, yaptıkları paylaşımla birlikte ayrılık iddialarını yalanlamış ve aşklarının dolu dizgin devam ettiğini belirtmiş oldu.

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Neslihan Atagül Kadir Doğulu ve Murat Dalkılıç’tan üçlü yıl dönümü kutlaması! “Bela hala bizimle”

KUTLAMAYA MURAT DALKILIÇ DA DAHİL OLDU

İkilinin romantik yıl dönümü kutlaması, aralarına şarkıcı arkadaşları Murat Dalkılıç'ın da katılmasıyla eğlenceli bir hâl aldı. Instagram sayfasının hikayeler bölümünden yayınladığı bir karede kendisiyle birlikte Atagül-Doğulu çiftini de paylaştı.