10 Temmuz 2023, Pazartesi
Ahmet Kural’dan Çağla Gizem Şahin’e milyonluk evlilik teklifi! Düğün davetiyeleri ortaya çıktı
4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, ayrılığa fazla dayanamadı. Kısa ayrılık sonrası yeniden bir araya gelen çift evlilik kararı aldı. 18 Temmuz'da nikah masasına oturacak olan Kural'ın milyonluk yüzükle evlilik teklifi ettiği öğrenilirken çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 11:06
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