Ahmet Kural’dan Çağla Gizem Şahin’e milyonluk evlilik teklifi! Düğün davetiyeleri ortaya çıktı

MİLYONLUK EVLİLİK TEKLİFİ

İkilinin barışması ise Ahmet Kural'ın evlilik teklifi ile gerçekleşmiş. Kural, evlilik teklifi yaparken de Kapalı Çarşı'dan çok ünlü bir mücevherciden 1 milyon lira değerinde bir tektaş alıp evlilik teklifini öyle gerçekleştirmiş.