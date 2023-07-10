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Haberler Galeri Ahmet Kural’dan Çağla Gizem Şahin’e milyonluk evlilik teklifi! Düğün davetiyeleri ortaya çıktı

Ahmet Kural’dan Çağla Gizem Şahin’e milyonluk evlilik teklifi! Düğün davetiyeleri ortaya çıktı

4 yıllık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, ayrılığa fazla dayanamadı. Kısa ayrılık sonrası yeniden bir araya gelen çift evlilik kararı aldı. 18 Temmuz'da nikah masasına oturacak olan Kural'ın milyonluk yüzükle evlilik teklifi ettiği öğrenilirken çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 10.07.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 11:06
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Ahmet Kural’dan Çağla Gizem Şahin’e milyonluk evlilik teklifi! Düğün davetiyeleri ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Ahmet Kural'ın avukat sevgilisi Çağla Gizem Şahin ile 4 yıldır mutlu bir birlikteliği vardı.

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Ahmet Kural’dan Çağla Gizem Şahin’e milyonluk evlilik teklifi! Düğün davetiyeleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koyan Ahmet Kural ve Çağla Gizem Şahin, kısa bir ayrılık sonrası tekrar barışmış ve bu ayrılık sonrası evlilik kararı almıştı.

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Ahmet Kural’dan Çağla Gizem Şahin’e milyonluk evlilik teklifi! Düğün davetiyeleri ortaya çıktı

Çağla Gizem Şahin, geçtiğimiz günlerde adliyeden yapığı paylaşımda "Son bekar iş günü" diyerek 18 Temmuz 2023 tarihini işaret etti.

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Ahmet Kural’dan Çağla Gizem Şahin’e milyonluk evlilik teklifi! Düğün davetiyeleri ortaya çıktı

Çiftin evlilik kararıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

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Ahmet Kural’dan Çağla Gizem Şahin’e milyonluk evlilik teklifi! Düğün davetiyeleri ortaya çıktı

MİLYONLUK EVLİLİK TEKLİFİ

İkilinin barışması ise Ahmet Kural'ın evlilik teklifi ile gerçekleşmiş. Kural, evlilik teklifi yaparken de Kapalı Çarşı'dan çok ünlü bir mücevherciden 1 milyon lira değerinde bir tektaş alıp evlilik teklifini öyle gerçekleştirmiş.