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Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim

Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı programda şoke eden açıklamalarda bulundu. Simge Tertemiz'in "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna cevap veren Güney, astral seyahatle uzaya gittiğini söyledi. Yusuf Güney "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Bir süre Astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor." dedi.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 13:05 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 13:07
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Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim

Simge Tertemiz ve Mehmet Yıldırım'ın sunduğu 'Hayatın Rengi' programına konuk olan Yusuf Güney, yaptığı açıklamalarla şoke etti.

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Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim

Şarkıcı Yusuf Güney, programın sunucusu Simge Tertemiz'in "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" şeklindeki sorusuna, dikkat çeken bir itirafla yanıt verdi. Astral seyahatle uzaya gittiğini söyleyen Güney, şu açıklamaları yaptı:

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Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım..."

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Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim

"İki sene önce Ay'da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı..."

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Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim

'NASA BİRÇOK BİLGİYİ BENDEN SONRA AÇIKLIYOR'

"Ay'ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor."