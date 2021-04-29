Yusuf Güney: Astral seyahatle uzaya gittim

Şarkıcı Yusuf Güney, katıldığı programda şoke eden açıklamalarda bulundu. Simge Tertemiz'in "Uzaya gitme hayalleriniz var mı?" sorusuna cevap veren Güney, astral seyahatle uzaya gittiğini söyledi. Yusuf Güney "Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Bir süre Astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım. NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor." dedi.