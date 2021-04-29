Savcı Bey’in ölümü yürekleri dağladı! Kuruluş Osman zirveyi bırakmadı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle bu hafta da zirveyi bırakmadı. Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı olan Kuruluş Osman, #Devletimizİçin etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren dizinin 56'ncı bölümüne, Savcı Bey'in şehit düşmesi ve Osman Bey'in Togay ve Nikola'ya karşı kurduğu oyun damgasını vurdu.