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Yüsra Geyik paylaştı: Hüsnü Çoban’ın evinden nostaljik paylaşım

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde Nihal karakterini canlandıran Yüsra Geyik, yıllarca rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin çekimlerinde kullanılan evi ziyaret etti. Hüsnü Çoban'ın evi olarak bilinen mekândan görüntüler paylaşan oyuncu, takipçilerine nostaljik anlar yaşattı.

Yüsra Geyik paylaştı: Hüsnü Çoban’ın evinden nostaljik paylaşım 1

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da Nihal karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Yüsra Geyik paylaştı: Hüsnü Çoban’ın evinden nostaljik paylaşım 2

ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İYDİ

Bir dönemin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 15 sezon boyunca Zeliş karakterini canlandıran ünlü oyuncu, şimdilerde Altı Üstü İstanbul dizisinde izleyici karşısına çıkıyor. Geyik, yıllar sonra Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban ve ailesinin yaşadığı ev olarak kullanılan mekânı ziyaret etti.

Yüsra Geyik paylaştı: Hüsnü Çoban’ın evinden nostaljik paylaşım 3

YILLAR SONRA HÜSNÜ ÇOBAN'IN EVİNDE

O anları videoya alarak Instagram hesabından paylaşan oyuncu, gönderisine "Yıllar sonra... Hüsnü Ev Dış Gün - Zeliş" notunu düştü.

Yüsra Geyik paylaştı: Hüsnü Çoban’ın evinden nostaljik paylaşım 4

SOSYAL MEDYADA NOSTALJİ RÜZGÂRI ESTİRDİ

Geyik'in yıllar sonra Arka Sokaklar günlerini hatırlatan paylaşımı, dizinin eski bölümlerini ve Zeliş karakterini özleyen izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

Yüsra Geyik paylaştı: Hüsnü Çoban’ın evinden nostaljik paylaşım 5

NİHAL ROLÜNE ESPRİLİ GÖNDERME

Ünlü oyuncu, bir diğer paylaşımını ise evinden yaptı. "Bana bir Nihal sakarlığı geldi" notuyla esprili bir paylaşımda bulunan Geyik, bu kez de takipçilerini gülümsetti.

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