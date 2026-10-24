Bir dönemin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 15 sezon boyunca Zeliş karakterini canlandıran ünlü oyuncu, şimdilerde Altı Üstü İstanbul dizisinde izleyici karşısına çıkıyor. Geyik, yıllar sonra Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban ve ailesinin yaşadığı ev olarak kullanılan mekânı ziyaret etti.

NİHAL ROLÜNE ESPRİLİ GÖNDERME

Ünlü oyuncu, bir diğer paylaşımını ise evinden yaptı. "Bana bir Nihal sakarlığı geldi" notuyla esprili bir paylaşımda bulunan Geyik, bu kez de takipçilerini gülümsetti.