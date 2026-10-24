Yüsra Geyik paylaştı: Hüsnü Çoban’ın evinden nostaljik paylaşım
ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde Nihal karakterini canlandıran Yüsra Geyik, yıllarca rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin çekimlerinde kullanılan evi ziyaret etti. Hüsnü Çoban'ın evi olarak bilinen mekândan görüntüler paylaşan oyuncu, takipçilerine nostaljik anlar yaşattı.
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Altı Üstü İstanbul'da Nihal karakterine hayat veren Yüsra Geyik, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
ARKA SOKAKLAR'IN ZELİŞ'İYDİ
Bir dönemin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 15 sezon boyunca Zeliş karakterini canlandıran ünlü oyuncu, şimdilerde Altı Üstü İstanbul dizisinde izleyici karşısına çıkıyor. Geyik, yıllar sonra Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban ve ailesinin yaşadığı ev olarak kullanılan mekânı ziyaret etti.
YILLAR SONRA HÜSNÜ ÇOBAN'IN EVİNDE
O anları videoya alarak Instagram hesabından paylaşan oyuncu, gönderisine "Yıllar sonra... Hüsnü Ev Dış Gün - Zeliş" notunu düştü.
SOSYAL MEDYADA NOSTALJİ RÜZGÂRI ESTİRDİ
Geyik'in yıllar sonra Arka Sokaklar günlerini hatırlatan paylaşımı, dizinin eski bölümlerini ve Zeliş karakterini özleyen izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.
NİHAL ROLÜNE ESPRİLİ GÖNDERME
Ünlü oyuncu, bir diğer paylaşımını ise evinden yaptı. "Bana bir Nihal sakarlığı geldi" notuyla esprili bir paylaşımda bulunan Geyik, bu kez de takipçilerini gülümsetti.