Engin Altan Düzyatan (26 Temmuz 1979, İzmir doğumlu), Türk oyuncu, sunucu ve yapımcıdır. 2014-2019 yılları arasında başrolünde yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisiyle Türkiye'de ve uluslararası alanda geniş bir hayran kitlesine ulaşarak büyük bir üne kavuşmuştur.

Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor. Çift, çocuklarının eğitimi nedeniyle ailenin Kasım 2025 itibarıyla Dubai'ye taşınmıştı.