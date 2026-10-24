Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Düzyatan, babasının cenaze töreninin 25 Ekim'de İzmir'de düzenleneceğini açıkladı.
Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın vefat haberiyle sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, babasının cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı.
BABASINI KAYBETTİ
Düzyatan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi, 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecektir."
Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan'ın vefat haberinin ardından sevenlerinden taziye mesajları geldi.
Engin Altan Düzyatan (26 Temmuz 1979, İzmir doğumlu), Türk oyuncu, sunucu ve yapımcıdır. 2014-2019 yılları arasında başrolünde yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisiyle Türkiye'de ve uluslararası alanda geniş bir hayran kitlesine ulaşarak büyük bir üne kavuşmuştur.
Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor. Çift, çocuklarının eğitimi nedeniyle ailenin Kasım 2025 itibarıyla Dubai'ye taşınmıştı.
Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor. Çift, çocuklarının eğitimi nedeniyle ailenin Kasım 2025 itibarıyla Dubai'ye taşınmıştı.
26 Temmuz 1979'da İzmir'de dünyaya gelen Engin Altan Düzyatan'ın ailesinin kökeni Balkanlar'a dayanıyor. Ünlü oyuncunun babası Mevlan Düzyatan ise Ekim 2026'da hayatını kaybetti.