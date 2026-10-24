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Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Düzyatan, babasının cenaze töreninin 25 Ekim'de İzmir'de düzenleneceğini açıkladı.

Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası hayatını kaybetti 1

Ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, babası Mevlan Düzyatan'ın vefat haberiyle sarsıldı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran oyuncu, babasının cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı.

Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası hayatını kaybetti 2

BABASINI KAYBETTİ

Düzyatan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili babamız Mevlan Düzyatan'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi, 25 Ekim 2026 tarihinde öğle namazına müteakip Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Çeşme Çakabey Mezarlığı'na defnedilecektir."

Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası hayatını kaybetti 3

Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan'ın vefat haberinin ardından sevenlerinden taziye mesajları geldi.

Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası hayatını kaybetti 4

Engin Altan Düzyatan (26 Temmuz 1979, İzmir doğumlu), Türk oyuncu, sunucu ve yapımcıdır. 2014-2019 yılları arasında başrolünde yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisiyle Türkiye'de ve uluslararası alanda geniş bir hayran kitlesine ulaşarak büyük bir üne kavuşmuştur.

Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor. Çift, çocuklarının eğitimi nedeniyle ailenin Kasım 2025 itibarıyla Dubai'ye taşınmıştı.

Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası hayatını kaybetti 5

Düzyatan, 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlendi. Çiftin bu evlilikten Emir Aras ve Alara adında iki çocuğu bulunuyor. Çift, çocuklarının eğitimi nedeniyle ailenin Kasım 2025 itibarıyla Dubai'ye taşınmıştı.

Engin Altan Düzyatan’ın acı günü! Babası hayatını kaybetti 6

26 Temmuz 1979'da İzmir'de dünyaya gelen Engin Altan Düzyatan'ın ailesinin kökeni Balkanlar'a dayanıyor. Ünlü oyuncunun babası Mevlan Düzyatan ise Ekim 2026'da hayatını kaybetti.

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