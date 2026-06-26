Tuğçe Tayfur boşanıyor! Eşinin mekanına operasyon düzenlenmişti
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, uzun süredir magazin gündeminden düşmeyen eşi Muhammet Aydın ile olan evliliğini noktalama kararı aldı. Çalkantılı süreçleri, ihanet iddiaları ve son dönemdeki yasal sorunlarla sıkça konuşulan çiftin ilişkisi, nihai bir yol ayrımına geldi.
2023 yılında nikâh masasına oturan Tuğçe Tayfur ve Muhammet Aydın'ın birlikteliği, başından itibaren yoğun bir kamuoyu ilgisiyle takip edildi. İkili arasında yaşanan gerilimler ve ayrılık kararları, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan karşılıklı açıklamalarla sık sık gündeme taşınmıştı.
TUĞÇE TAYFUR VE MUHAMMET AYDIN İLİŞKİSİNDE YOLUN SONU
Geçtiğimiz dönemlerde Tuğçe Tayfur'un, eşine "ihanet" gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve dava dosyasında Aydın'ın başka kadınlarla olan cinsel içerikli mesajlarının delil olarak sunulduğu iddiaları basına yansımıştı.
Bu iddiaları kesin bir dille reddeden Muhammet Aydın ise boşanma davasını kendisinin açtığını belirterek, "Ben annenizi aldatmadım" ifadeleriyle kendini savunmuştu.
BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA "RESTORAN OPERASYONU"
Çiftin ilişkisindeki en büyük krizlerden biri, geçtiğimiz günlerde Etiler'de yaşandı. Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu restorana, arkadaşlık uygulamaları üzerinden tanıştıkları kişileri yönlendirerek "yüksek hesap" tahsil ettikleri iddiasıyla operasyon düzenlendi.
'KADINLAR' ÜZERİNDEN TUZAK İDDİASI
Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, işletme sahibi Muhammet Aydın ile birlikte toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Olayın ardından yapılan incelemelerde, restoranın güvenlik kamerası kayıt cihazının söküldüğünün anlaşılması ise dikkat çeken detaylar arasında yer aldı. İşlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheliler hakkında soruşturma devam ederken, bu olay çiftin evliliğindeki bardağı taşıran son damla oldu.
"EŞİM PRENSES ERKEKLERDEN DEĞİL" DEMİŞTİ
Yaşananlar sonrası Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlamıştı:
"Yapılan her yatırım Muhammet Aydın'ın şahsına aittir. Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin. Keza eşim de prenses erkeklerden değil. Kralı kral olarak hatırlayalım. Çıtkırıldım olarak değil."