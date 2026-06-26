Tuğçe Tayfur boşanıyor! Eşinin mekanına operasyon düzenlenmişti

ÜÇÜNCÜ EVLİLİKTE DE YOLUN SONU

Geçmişte iki evlilik daha yapan ve bu evliliklerinden bir erkek çocuk sahibi olan Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile olan üçüncü evliliğinde de aradığı huzuru bulamadı.

2023 yılında dünyaevine girdiği Aydın ile Tuğçe Lina ve Necla Hira adında iki kız çocuğu bulunan Tayfur, daha önce verilen ikinci şans rağmen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla evliliğini resmen bitirme kararı aldığını duyurdu.