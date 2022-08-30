30 Ağustos 2022, Salı
Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Ünlü isimler böyle kutladı: Bir milletin küllerinden doğuşu
Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor. Yurt dört bir yanında coşkuyla kutlanan bayramda magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımları...
Giriş Tarihi: 30.08.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 11:52
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