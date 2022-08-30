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Haberler Galeri Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Ünlü isimler böyle kutladı: Bir milletin küllerinden doğuşu

Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Ünlü isimler böyle kutladı: Bir milletin küllerinden doğuşu

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor. Yurt dört bir yanında coşkuyla kutlanan bayramda magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. İşte ünlü isimlerin 30 Ağustos paylaşımları...

Giriş Tarihi: 30.08.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 11:52
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Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Ünlü isimler böyle kutladı: Bir milletin küllerinden doğuşu

Bugün, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü... Bu coşkuya ortak olan ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. İşte ünlülerin 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımları...

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Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Ünlü isimler böyle kutladı: Bir milletin küllerinden doğuşu

HÜLYA KOÇYİĞİT

"30 Ağustos 1922'de uğruna savaştığımız bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bütün dünyaya kesin ve kalıcı bir zaferle ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır.

Büyük Zafer'in 100. yılında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğrunda can veren şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

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Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Ünlü isimler böyle kutladı: Bir milletin küllerinden doğuşu

KENAN DOĞULU

"100 yıl önce bugün büyük bir mücadeleyi zafere dönüştürerek tarihin akışını değiştiren, tüm kahramanlarımızı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve minnetle anıyorum."

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Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Ünlü isimler böyle kutladı: Bir milletin küllerinden doğuşu

URAZ KAYGILAROĞLU

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Yurtta 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu! Ünlü isimler böyle kutladı: Bir milletin küllerinden doğuşu

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