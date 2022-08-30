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Uraz Kaygılaroğlu etek giydi! Yorumlar havada uçuştu! "Bu kadar yakışması halis mi?"

Son yılların en sevilen oyuncularından olan Uraz Kaygılaroğlu, son olarak Üç Kuruş dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Özel hayatıyla da gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu son paylaşımıyla olay oldu. İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği kilt adı verilen etekle poz verdi. Sosyal medyada esprili yorumlar havada uçuştu.

Giriş Tarihi: 30.08.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 10:06
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Uraz Kaygılaroğlu etek giydi! Yorumlar havada uçuştu! Bu kadar yakışması halis mi?

Uraz Kaygılaroğlu paylaşımıyla gündeme oturdu. Son yılların en popüler isimlerinden olan Uraz Kaygılaroğlu, Üç Kuruş dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkmıştı.

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Uraz Kaygılaroğlu etek giydi! Yorumlar havada uçuştu! Bu kadar yakışması halis mi?

Bodrum tatilinde slip mayosuyla görüntülendikten sonra sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncu, yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Uraz Kaygılaroğlu etek giydi! Yorumlar havada uçuştu! Bu kadar yakışması halis mi?

İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği 'kilt' ismi verilen etekle poz verdi.

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Uraz Kaygılaroğlu etek giydi! Yorumlar havada uçuştu! Bu kadar yakışması halis mi?

Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşımda bulunan Kaygılaroğlu, gönderisinin altına ise "Oğlum Kayseri'ye geldik, bir mantı yemeyeceğiz mi!?" notunu düştü.

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Uraz Kaygılaroğlu etek giydi! Yorumlar havada uçuştu! Bu kadar yakışması halis mi?

Kaygılaroğlu'nun beğeni yağan pozlarına ise "Gitti tüm karizma", "Köyün delisi kombini bile çok yakışmış", "Bu kadar yakışması halis mi?" yorumları geldi.