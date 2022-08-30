Uraz Kaygılaroğlu etek giydi! Yorumlar havada uçuştu! "Bu kadar yakışması halis mi?"

Son yılların en sevilen oyuncularından olan Uraz Kaygılaroğlu, son olarak Üç Kuruş dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı. Özel hayatıyla da gündemden düşmeyen yakışıklı oyuncu son paylaşımıyla olay oldu. İskoçya'ya giden Kaygılaroğlu, İskoç erkeklerinin giydiği kilt adı verilen etekle poz verdi. Sosyal medyada esprili yorumlar havada uçuştu.