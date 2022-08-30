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Seda Sayan’dan İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’e destek! “Ayarsız terazide yürek tartılmaz”

Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile yeniden karşı karşıya geldi. Kaza sonrası usta şarkıcının yanına ilk koşanlardan olan Ahmet Tatlıses, telaşlı haliyle dikkat çekmişti. Hastane sürecinde de babasının başından ayrılmayan oğluyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten zehir zemberek bir açıklama geldi. "Artist, numarasını yaptı gitti" sözlerine Ahmet Tatlıses'ten cevap geldi. O yazıya ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan gelen yorum dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 30.08.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 12:29
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Seda Sayan’dan İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’e destek! “Ayarsız terazide yürek tartılmaz”

İbrahim Tatlıses'in "Artist, numarasını yaptı gitti" sözlerine oğlu Ahmet Tatlıses'ten cevap geldi. Ahmet Tatlıses 'ayarsız terazide yürek tartılmaz' dedi Seda Sayan'dan o sözlere destek geldi.

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Seda Sayan’dan İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’e destek! “Ayarsız terazide yürek tartılmaz”

Bodrum-Yalıkavak yolunda trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses, uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı araçtan kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.

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Seda Sayan’dan İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’e destek! “Ayarsız terazide yürek tartılmaz”

Kaza geçiren İbrahim Tatlıses'in yanına ilk gelen, araları açık olan oğlu Ahmet Tatlıses oldu. Oldukça telaşlı görünen Ahmet Tatlıses, kurtarma çalışmalarını yakından takip edip mahkemelik olduğu babasına yardımcı olmak için koşturdu.

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Seda Sayan’dan İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’e destek! “Ayarsız terazide yürek tartılmaz”

BABASININ BAŞINDAN AYRILMADI

Kazadan sonra hastaneye babasının yanına giden Ahmet Tatlıses'in babasının başından ayrılmadığı belirtildi.

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Seda Sayan’dan İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’e destek! “Ayarsız terazide yürek tartılmaz”

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