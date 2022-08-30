Seda Sayan’dan İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses’e destek! “Ayarsız terazide yürek tartılmaz”

Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, mahkemelik olduğu oğlu Ahmet Tatlıses ile yeniden karşı karşıya geldi. Kaza sonrası usta şarkıcının yanına ilk koşanlardan olan Ahmet Tatlıses, telaşlı haliyle dikkat çekmişti. Hastane sürecinde de babasının başından ayrılmayan oğluyla ilgili İbrahim Tatlıses'ten zehir zemberek bir açıklama geldi. "Artist, numarasını yaptı gitti" sözlerine Ahmet Tatlıses'ten cevap geldi. O yazıya ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan gelen yorum dikkat çekti.