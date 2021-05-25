Yürekleri dağladı, gözler yaşlı! Kuruluş Osman 60. bölüm 2. fragmanı! "Osman'a baba acısı yaşatayım"

Bu sözlere sinirlenen Togay, meydan okurcasına Osman Bey'in karşısına dikilse de Osman Bey sözlerine devam etti: "Seninle anlaştık… Bu topraklarda il olmak benim payıma; altına boğulmak senin payına düştü Togay. Cengiz Han'ın dediği gibi: Ya anlaşmaya uy, ya toprağın yasasına, ölüme… Bir yanda, Moğolların tabi olduğu Cengiz Han yasası… Bir yanda Togay'ın öfkesi… Geyhatu hangini seçer dersin?"

Bu sözler Togay'a tereddüt yaşattı. "Dilin, pusatın kadar keskin ama kılıcım kadar değil… Vakti gelince… Kınından senin için çıkacak Osman Bey!" diyerek hesaplaşma gününün geleceğini vurgulayan Togay, Osman Bey'in Umur Bey'i de alarak gitmesine razı oldu.