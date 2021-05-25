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Yürekleri dağladı, gözler yaşlı! Kuruluş Osman 60. bölüm 2. fragmanı! "Osman'a baba acısı yaşatayım"
ATV'nin heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da nefesleri kesecek yeni bölüm hazırlığı yapılıyor. Togay'on gözünü Kayı Obasına dikmesi sonrasında büyük savaşın ayak sesleri duyuldu. Ancak Togay'ın amacı daha çok Osman Bey'in kolunu kanadını kırmaktır. Bu yüzden hedefe Bamsı Bey'i oturtmuştur. Savaş esnasında Cerkutay'ın "Babam" nidası herkes tarafından duyuluyor. Hal böyle olunca dizinin hayranları Kuruluş Osman yeni bölümü izlemek için sabırsızlanıyor.
Giriş Tarihi: 25.05.2021 00:51
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