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Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Faysal'ı bakın kimin kardeşi çıktı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi de oyuncuymuş
Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal karakterini canlandıran genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz performansıyla dikkat çekti. Sevenlerinin ilgi odağı olan Şaşmaz'ın kardeşinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı. Peki Uyanış Büyük Selçuklu'nun Faysal'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşim kim? İşte ünlülerin bilmediğiniz kardeşleri...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 00:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 00:08
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