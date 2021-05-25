Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Faysal'ı bakın kimin kardeşi çıktı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi de oyuncuymuş

Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal karakterini canlandıran genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz performansıyla dikkat çekti. Sevenlerinin ilgi odağı olan Şaşmaz'ın kardeşinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı. Peki Uyanış Büyük Selçuklu'nun Faysal'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşim kim? İşte ünlülerin bilmediğiniz kardeşleri...