25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Faysal'ı bakın kimin kardeşi çıktı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi de oyuncuymuş

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Faysal'ı bakın kimin kardeşi çıktı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi de oyuncuymuş

Uyanış Büyük Selçuklu'da Faysal karakterini canlandıran genç oyuncu İsmail Ege Şaşmaz performansıyla dikkat çekti. Sevenlerinin ilgi odağı olan Şaşmaz'ın kardeşinin de oyuncu olduğu ortaya çıktı. Peki Uyanış Büyük Selçuklu'nun Faysal'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşim kim? İşte ünlülerin bilmediğiniz kardeşleri...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 00:08 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 00:08
  • 1
  • 85
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Faysal'ı bakın kimin kardeşi çıktı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi de oyuncuymuş

27 yaşındaki Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin gözde oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz Faysal karakteriyle dikkat çekti. Genç oyuncunun hayranları Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünün ardından Şaşmaz'ı mercek altına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 85
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Faysal'ı bakın kimin kardeşi çıktı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi de oyuncuymuş

İnternet dünyasında özel hayatı araştırılan Uyanış Büyük Selçuklu'nun Faysal'ı İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi herkesi şaşkına çevirdi.

  • 3
  • 85
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Faysal'ı bakın kimin kardeşi çıktı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi de oyuncuymuş

Peki İsmail Ege Şaşmaz'ın kendisinden 5 yaş küçük oyuncu kardeşi kim? İşte ünlülerin merak edilen kardeşleri..

  • 4
  • 85
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Faysal'ı bakın kimin kardeşi çıktı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi de oyuncuymuş

ESRA BİLGİÇ

  • 5
  • 85
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Faysal'ı bakın kimin kardeşi çıktı! İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi de oyuncuymuş

ESRA BİLGİÇ VE KARDEŞİ ALİ