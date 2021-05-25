ANA SAYFA
Darmaduman etti geliyor... Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...
Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix'in ilk sezonuyla büyük bir ilgi gören dizisi Ragnarok'un yeni sezonu için beklenen haber geldi. Dijital medya platformu, sevilen dizinin 2. sezon tarihini 19 Mayıs itibariyle açıkladı. İşte, Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 01:37
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7