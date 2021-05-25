Darmaduman etti geliyor... Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...

RAGNAROK KONUSU

Dizi, küçük bir kasabaya taşınan Edda adında ki çocuğun başına gelenleri anlatıyor. Bu kasabada ılık geçen kışlar, aşırı şiddetli yağmurlar çok normal. Kasabanın nüfusu ise iklim değişikliklerinden çok mağdurlar ve bir kıyamet sinyali olarak görüyorlar. Bu hadiseleri Ragnarok olarak betimliyorlar.