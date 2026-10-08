Kamera görüntüleri harekete geçirdi! Selin Boronkay'ın annesiyle ilgili yeni gelişme

Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay'ın anneleri Yücel Boronkay'ın ölümüyle ilgili yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp raporu sonrası, merhumenin hemşiresi G.D. hakkında dava açıldı.

Ünlü isimlerin menajerliğini yapan Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay'ın, uzun süredir yatağa bağlı yaşayan anneleri Yücel Boronkay, 2 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Boronkay'ın vefatının ardından çocukları, evde bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI Selin Boronkay, kamera kayıtlarını izlediğinde annesinin bakımını üstlenen hemşire tarafından iki kez üst üste yere düşürüldüğünü gördü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Selin Boronkay ve kardeşleri Sibel ile Simla Boronkay, annelerinin "ihmal sonucu hayatını kaybettiği" iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

YÜCEL BORONKAY'IN MEZARI AÇILMIŞTI Başlatılan soruşturma kapsamında Yücel Boronkay'ın mezarı, otopsi yapılmak üzere açıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporun ardından soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı.

HEMŞİRE ÖLÜME SEBEBİYET VERMEKTEN YARGILANACAK Sabah yazarı Bülent Cankurt, konuyu bugünkü köşesinde kaleme aldı. Cankurt'un aktardığı bilgilere göre, savcılık tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Adli Tıp Kurumu raporunun ardından Yücel Boronkay'ın hemşiresi G.D. hakkında "ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla dava açıldı. (Fotoğraf: Menajer Selin Boronkay)