A.B.İ.’nin Altın Yenge’si Toprak Sağlam 32 kilo verdi! Zayıflama sırrını açıkladı

ATV'nin sevilen dizisi A.B.İ.'de "Altın Yenge" karakterini canlandıran Toprak Sağlam, 32 kilo vererek geçirdiği değişimle dikkat çekti. Sağlam'ın zayıflama sürecine ilişkin açıklamalarıyla birlikte ünlü isimlerin kilo verme yöntemleri yeniden gündeme geldi.

ATV'nin 23. bölümüyle ekranlara veda eden dizisi A.B.İ., konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekrana kilitledi. Dizide "Altın Yenge" karakterine hayat veren Toprak Sağlam ise geçirdiği değişimle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun tam 32 kilo verdiği ortaya çıktı.

Birçok kişinin zayıflama iğnesi veya ameliyat gibi yöntemlere başvurduğu dönemde Sağlam, fazla kilolarından tamamen doğal yollarla kurtulduğunu anlattı.

"BENİM SIRRIM..." Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre oyuncu, "Ben iğne ya da zayıflama ilacı kullanmadım. Benim sırrım, büyük bir disiplinle spor ve diyet yapmak. Ancak bu süreç iki yıla yakın bir zaman sürdü." ifadelerini kullandı.

GİZEM TUNCER DE 26 KİLO VERDİ Şarkıcı Gizem Tuncer de 26 kilo verdiğini açıklamıştı. Geçtiğimiz yıl anneannesinin kucağında hayatını kaybettiğini belirten Tuncer, bu süreçte ağır bir depresyon geçirdiğini söylemişti. Tuncer, yaşadığı dönemi şu sözlerle anlatmıştı: "Geçen sene anneannem kucağımda vefat etti. Ağır depresyon geçirdim. O sırada yeme bozukluğu yaşadım. Korkunç şişmandım. Doktorum iğne yazdı ancak benim pankreas enzimlerim bozuldu, şiddetli karın ağrım oldu." Zayıflama iğnesini kısa süre içinde bıraktığını belirten Tuncer, sonrasında diyet ve sporla kilo verdiğini ifade etti. Şarkıcı, "Sonra diyet yaptım. Günde 4-5 yumurta yiyip sabah 45 dakika kardiyo yapıyorum." dedi.

DİDEM BALÇIN'DAN ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİASINA YANIT Oyuncu Didem Balçın da zayıflama iğnesi kullandığı yönündeki iddialara tepki gösterdi. Hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Balçın, "Öyle bir şey yok." dedi. Balçın, "Ben son bir yıldır zayıfım zaten. Siz beni en son ne zaman gördünüz? 1.72 boyunda, 58 kiloyum. Çok sık kilo alıyorum ve çok hızlı verebiliyorum. Zayıflama iğnesi kullandığımı ima etmeye çalışıyorsanız, öyle bir şey yok." sözleriyle iddialara yanıt verdi.