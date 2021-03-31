Youtube’dan Enes Batur’a engel! Video yüklemesi yasaklandı

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, büyük bir şok yaşadı. Türkiye'nin en çok takipçisine sahip fenomenlerinden olan Batur, 'Topluluk Kuralları' ihtarları gerekçesiyle ceza aldı. Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı.