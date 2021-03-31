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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Youtube’dan Enes Batur’a engel! Video yüklemesi yasaklandı Youtube’dan Enes Batur’a engel! Video yüklemesi yasaklandı
Sosyal medya fenomeni Enes Batur, büyük bir şok yaşadı. Türkiye'nin en çok takipçisine sahip fenomenlerinden olan Batur, 'Topluluk Kuralları' ihtarları gerekçesiyle ceza aldı. Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 11:34
Yıllardır yayınladığı videolarla YouTube'da 15 milyon aboneye ulaşan Enes Batur, aldığı cezayla büyük şok yaşadı. YouTube'a video yüklemesi yasaklanan 22 yaşındaki fenomen, sosyal medyada yaptığı paylaşımla bu karara isyan etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
15 milyon aboneye ulaştığı için YouTube için özel video hazırlayan Batur, 'Topluluk Kuralları ihtarları nedeniyle şu anda video yükleyemezsiniz" uyarısını aldı.
"SIKINTIYI ÇÖZMEYE ÇALIŞACAĞIM"
Duruma Instagram hesabından isyan eden fenomen, "Sinir krizi geçireceğim gerçekten. Beş yıl önce yayınladığım bir video yüzünden ihtar aldım. YouTube'a video yüklemem yasaklandı. Sıkıntıyı çözmeye çalışacağım bakalım, dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.
Aracının içinde çektiği bir selfie'yi de takipçileriyle paylaşan Enes Batur, "Moralim bozukken story falan atasım gelmiyor hiç" mesajını yazdı.
Daha önce de benzer olaylar nedeniyle cezalar alan sosyal medya fenomeni, daha sonra video paylaşım platformundaki kısıtlamalarını kaldırmayı başarmıştı.