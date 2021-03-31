Bizimkiler dizisinin Ali'siydi! Atılay Uluışık yıllar sonra ekranlara döndü!

Türk dizi tarihinin en iyileri arasında yer alan ve yıllar önce yayınlanan Bizimkiler dizisi ile tanınan Atılay Uluışık yıllar sonra ekranlara döndü. Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Uluışık'ın son hali sosyal medyayı salladı.