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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Bizimkiler dizisinin Ali'siydi! Atılay Uluışık yıllar sonra ekranlara döndü! Bizimkiler dizisinin Ali'siydi! Atılay Uluışık yıllar sonra ekranlara döndü!
Türk dizi tarihinin en iyileri arasında yer alan ve yıllar önce yayınlanan Bizimkiler dizisi ile tanınan Atılay Uluışık yıllar sonra ekranlara döndü. Bizimkiler dizisinde Ali karakterini canlandıran Uluışık'ın son hali sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 31.03.2021 10:17
Türk TV tarihinde unutulmazları arasında yer alan, 'Arka Sokaklar'ın ardından en çok sezona sahip Türk dizisi olan 'Bizimkiler'de 'Ali' karakterini canlandıran Atılay Uluışık yıllar sonra ekranlara döndü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Atılay Uluışık, 'Yazlıkçılar' dizisindeki (1993-1998 arasında) rol arkadaşı Hakan Haksun ile yıllar önce çekilen bir pozunu Nisan 2020'de paylaşmıştı.
Söz konusu kare ile birlikte güncel bir fotoğrafa da yer veren oyuncu, "İki fotoğraf arasındaki 25 yıl farkı bulun" notunu düşmüştü. İkiliyi yıllar sonra görenler, büyük değişim karşısında şaşkınlık yaşamışlardı.
'Bizimkiler'in Ali'si Atılay Uluışık, TRT 1 ekranlarında pazar akşamları yayınlanmaya başlanan 'Teşkilat' dizisi ile uzun süre sonra ekranlara döndü.
'Teşkilat' kadrosuna katılan 44 yaşındaki oyuncu; müsteşar yardımcısı 'Mete'nin en yakın adamlarından biri olan 'Sermet' karakterini canlandırıyor.